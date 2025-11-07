Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League έρχεται στην COSMOTE TV

Κλείσιμο

H 10η αγωνιστική τηςέρχεται το Σαββατοκύριακο 8-9/11 με τηννα μεταδίδει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε. Η σέντρα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» θα γίνει την Κυριακή 9/11, στις 21:00, στο COSMOTE SPORT 1HD. Για την ίδια αγωνιστική, τα κανάλια COSMOTE SPORT θα φιλοξενήσουν και τα ματς(8/11, 17:00, COSMOTE SPORT 1HD),(9/11, 15:00, COSMOTE SPORT 2HD & START) και(9/11, 17:30, COSMOTE SPORT 1HD).Μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις φέρνει και η 11η αγωνιστική της. Ξεχωρίζουν τα ματς(8/11, 19:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K),(8/11, 21:45, COSMOTE SPORT 2HD & START),(9/11, 16:00, COSMOTE SPORT 3HD) και(9/11, 21:45, COSMOTE SPORT 2HD).Από το μπασκετικό «μενού» της COSMOTE TV ξεχωρίζει ο αγώνας, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 9/11 στις 22:30 (COSMOTE SPORT 4HD). Για το, το COSMOTE SPORT 4HD θα μεταδώσει και τα ματς(9/11, 03:00), Μάβερικς-Μπακς (11/11, 03:30),(12/11, 03:00),(13/11, 02:00) και(14/11, 02:00). Για το FIBA Basketball Champions League, η Καρδίτσα θα υποδεχθεί την Οστάνδη (11/11, 20:00, COSMOTE SPORT 4HD & START), ενώ(12/11, 19:30, COSMOTE SPORT 4HD & START).Το πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT περιλαμβάνει και πλούσιο θέαμα από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η δράση στοσυνεχίζεται το Σαββατοκύριακο 8-9/11 (COSMOTE SPORT 7HD), ενώ το τριήμερο 7-9/11 διεξάγεται και το(COSMOTE SPORT 5HD).Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και εκτενή ρεπορτάζ.Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις(9/11, 15:00),(9/11, 17:00) καιΝΠΣ (9/11, 19:00) για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αγώνες(8/11, 14:30),(8/11, 19:30),(9/11, 18:30)(9/11, 17:15) και9/11, 22:00).Στηθα παίξει εκτός έδρας με την(11/11, 22:00) και τη(13/11, 21:45), ενώ οθα υποδεχθεί τη(12/11, 21:15) και θα παίξει εκτός με την(14/11, 21:30). Στοξεχωρίζουν τα ματς(11/11, 20:00) και(12/11, 21:30).Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των αθλητικών highlights της εβδομάδας 7-13/11 στα κανάλια COSMOTE SPORT:Εκπομπή «Pregame Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet» (Σάββατο 8/11, 16:30, COSMOTE SPORT 1HD)Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet (Σάββατο 8/11, 17:00, COSMOTE SPORT 1HD)Εκπομπή «Pregame Κηφισιά-Ολυμπιακός» (Κυριακή 9/11, 14:00, COSMOTE SPORT 2HD & OL SL PASS & START)Κηφισιά-Ολυμπιακός (Κυριακή 9/11, 15:00, COSMOTE SPORT 2HD & OL SL PASS & START)