«Η Σκάλα του Παραδείσου»: Τα 900 σκαλοπάτια που σε οδηγούν στο... όνειρο!
Μια διαδρομή σκαλισμένη μέσα στο βουνό, με θέα που κόβει την ανάσα προς τη λίμνη Κόμο, έχει γίνει το νέο viral spot για τους λάτρεις της φύσης και των εντυπωσιακών φωτογραφιών.
Η Scala del Paradiso, γνωστή και ως «Σκάλα του Παραδείσου», είναι ένα από τα πιο μαγευτικά μονοπάτια της Ιταλίας. Βρίσκεται στην περιοχή της Λομβαρδίας, στο δυτικό τμήμα της λίμνης Κόμο, μέσα στο πάρκο Spina Verde. Η διαδρομή περιλαμβάνει 900 σκαλοπάτια λαξευμένα στο βράχο και διασχίζει δάση, πηγές και αρχαία ερείπια.
Αν και έχει μήκος μόλις 5 χιλιόμετρα, η ανηφόρα των 350 μέτρων την καθιστά απαιτητική, αλλά όχι απαγορευτική. Πολλοί πεζοπόροι επιμένουν πως ακόμα και οικογένειες με παιδιά μπορούν να τη διανύσουν, αρκεί να έχουν καλή φυσική κατάσταση.
