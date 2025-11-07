Η ΑΜΒΥΞ παρουσιάζει το νέο Bond London Dry Gin

Κλείσιμο

η παλαιότερη εταιρεία εισαγωγής και διανομής αλκοολούχων ποτών (αλλά και μη) στην Ελλάδα, παρουσίασε για πρώτη φορά στοτο— ένα gin που δεν περιορίζεται στην τέχνη της απόσταξης, αλλάΜέσα από τοοι opinion leaders και οι επαγγελματίες του χώρου, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσης, ανακαλύπτοντας τη φιλοσοφία και την πολυπλοκότητα του gin μέσα από signature serves που ανέδειξαν τη φρεσκάδα και την ισορροπία του, καθώς και το perfect serveΗ συμμετοχή αυτή σηματοδότησε τηνστην ελληνική αγορά, εγκαινιάζοντας παράλληλα μιαγια την ΑΜΒΥΞ — μια εταιρεία πουΜε το Bond London Dry Gin , η ΑΜΒΥΞ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της, ενισχύοντας τη θέση τηςΤο Bond London Dry Gin γεννήθηκεσεμε πάνω από έναν αιώνα τεχνογνωσίας και μερικούς από τους παλαιότερουςΕκεί, η παράδοση συναντά την ακρίβεια, και κάθε βότανο επιλέγεται με προσοχή για να παίξει τον ρόλο του στην τελειότητα.Στον πυρήνα του Bond βρίσκονταιπου συνθέτουν έναδροσερές νότες άρκευθου, αρώματα πορτοκαλιού και λεμονιού, ζεστά μπαχαρικά από κασσία και μοσχοκάρυδο, και η γήινη ισορροπία της αγγελικής και της ίριδας, που δένουν με τη διακριτικά πικάντικη παρουσία του κόλιανδρου.