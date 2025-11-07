Η ΑΜΒΥΞ παρουσιάζει το νέο Bond London Dry Gin
Η ΑΜΒΥΞ παρουσιάζει το νέο Bond London Dry Gin
Ένα απόσταγμα σύνδεσης, αυθεντικότητας και βρετανικής τελειότητας για πρώτη φορά στο Athens Bar Show 2025
Η ΑΜΒΥΞ, η παλαιότερη εταιρεία εισαγωγής και διανομής αλκοολούχων ποτών (αλλά και μη) στην Ελλάδα, παρουσίασε για πρώτη φορά στο Athens Bar Show 2025 το Bond London Dry Gin — ένα gin που δεν περιορίζεται στην τέχνη της απόσταξης, αλλά επαναπροσδιορίζει την τέχνη της σύνδεσης.
Μέσα από το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο του Bond London Dry Gin, οι opinion leaders και οι επαγγελματίες του χώρου, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσης, ανακαλύπτοντας τη φιλοσοφία και την πολυπλοκότητα του gin μέσα από signature serves που ανέδειξαν τη φρεσκάδα και την ισορροπία του, καθώς και το perfect serve Bond & Tonic.
Η συμμετοχή αυτή σηματοδότησε την επίσημη είσοδο του Bond London Dry Gin στην ελληνική αγορά, εγκαινιάζοντας παράλληλα μια νέα εποχή δημιουργίας και καινοτομίας για την ΑΜΒΥΞ — μια εταιρεία που δεν περιορίζεται στη διανομή κορυφαίων brands, αλλά προχωρά στη δημιουργία τους.
Με το Bond London Dry Gin , η ΑΜΒΥΞ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της, ενισχύοντας τη θέση της ως πρωτοπόρα εταιρεία στην αναπτυξη νέων brands στον κόσμο των spirits.
Bond London Dry Gin – Made to Bond.
Λίγα λόγια για το προϊόν:
Η Τέχνη της Απόσταξης – Η Αρμονία των Οκτώ Βοτανικών
Το Bond London Dry Gin γεννήθηκε στην καρδιά της Αγγλίας, σε ιστορικό αποστακτήριο με πάνω από έναν αιώνα τεχνογνωσίας και μερικούς από τους παλαιότερους χάλκινους
άμβυκες της Βρετανίας.
Εκεί, η παράδοση συναντά την ακρίβεια, και κάθε βότανο επιλέγεται με προσοχή για να παίξει τον ρόλο του στην τελειότητα.
Στον πυρήνα του Bond βρίσκονται οκτώ εκλεκτά βοτανικά, που συνθέτουν ένα πολύπλευρο και εκλεπτυσμένο αρωματικό προφίλ:
δροσερές νότες άρκευθου, αρώματα πορτοκαλιού και λεμονιού, ζεστά μπαχαρικά από κασσία και μοσχοκάρυδο, και η γήινη ισορροπία της αγγελικής και της ίριδας, που δένουν με τη διακριτικά πικάντικη παρουσία του κόλιανδρου.
Το αποτέλεσμα; Ένα gin ζωντανό, κομψό και απόλυτα ισορροπημένο, ιδανικό τόσο για τον σύγχρονο mixologist όσο και για τον απαιτητικό λάτρη του gin.
Η Τέχνη της Κομψότητας
Η μοναδική αισθητική του Bond Gin αντικατοπτρίζει την ουσία του brand:
κομψή, εργονομική φιάλη με ανάγλυφη υφή και χάλκινες λεπτομέρειες, ετικέτα minimal αλλά επιβλητική, ψηλό λαιμό για τέλειο pouring, και NRF fitment για απόλυτο έλεγχο και ασφάλεια.
Κάθε λεπτομέρεια — από το βάρος της φιάλης έως την αίσθηση στο χέρι — έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει premium εμπειρία και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.
