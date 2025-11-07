Sports Party* με το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα

• Ολυμπιακός Over 1,5 γκολ

• Ελ Κααμπί ή Γιόβιτς να σκοράρει

• Καταλογισμός πέναλτι ή κόκκινη κάρτα

Κλείσιμο

• Οver 0,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 4,5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο

• Mάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κερδίσει & Οver 9,5 κόρνερ

• Ρισάρλισον να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Τότεναμ να κερδίσει

Τασυνεχίζονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ με super δώρα και super ενισχυμένες αποδόσεις.Το Sports Party αυτή την Κυριακή ξεκινάει στις 20:30, μισή ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι της Super League,Το Sports Party* από το Πάμε Στοίχημα σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ για να δείτε το παιχνίδι μεΑυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, με νέα Promos, απίστευτες ΟΠΑΠ επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις σετου ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, σε περιμένουν σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, την Κυριακή, από τις 20:00 έως τις 21:00.Στο προηγούμενο Sports Party, στο ντέρμπι, πέρασαν οι ακόλουθες 3 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις του Πάμε Στοίχημα:Μεγάλα παιχνίδια διεξάγονται, το Σαββατοκύριακο, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεχωρίζουν τα ντέρμπι της Premier League,(Σάββατο, 14:30) και(Κυριακή, 18:30).Τοπροσφέρει σε όλους τους αγώνες αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειεςαλλά και τη νέα ενέργειαΜε τοκλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και Bet Builder Ready για τα κορυφαία ματς των πρωταθλημάτων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:(Σάββατο, 14:30)(Κυριακή, 18:30)