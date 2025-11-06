Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ και AEGEO SPAS ανανεώνουν τη συνεργασία τους με στόχο την εκπαίδευση της νέας γενιάς wellness experts

Κλείσιμο

μέσω του εξειδικευμένου προγράμματοςπου απευθύνεται σε σπουδαστές των ειδικοτήτων Βοηθός Φυσικοθεραπείας και Αισθητικής, οι δύο ηγέτιδες εταιρείες στον κλάδο τουςστα campuses της ΑΚΜΗΣ σε όλη την Ελλάδα.Το πρόγραμμα εστιάζει στην παροχήστους σπουδαστές, οι οποίοι με την αποφοίτησή τους αποτελούντου κλάδου και μέσω συμβολαίου εργασίας με την AEGEO SPAS, έχουν τη μοναδική ευκαιρίατης εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί, οι οποίοι διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους, ενώ μεταξύ αυτών πολλές είναι οι περιπτώσεις που είχαν σημαντική εσωτερική εξέλιξη στην καριέρα τους σε θέσεις ευθύνης εντός της εταιρείας., ανέφερε για τη συνεργασία:«Για εμάς δεν αποτελεί απλά ένα εκπαιδευτικό εγχείρημα, αλλά τηνστον κόσμο της Ευεξίας και του Τουρισμού Φιλοξενίας, σε όλη την Ελλάδα και ακόμη παραπέρα. Η ΑΚΜΗ βλέπει πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας και η συνεργασία αυτή μας ταιριάζει πολύ, καθώςΗ συνεργασία μας με την ΑΚΜΗ δεν αποτελεί απλώς ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα∙ είναι έναγια τους νέους ανθρώπους που επιλέγουν να συνδέσουν το μέλλον τους με τον κόσμο της ευεξίας και της φιλοξενίας.είναι να κάνουμε τηνπροωθώντας ένα νέο τρόπο ζωής που συνδέει την αυθεντικότητα, τη φύση, τη φροντίδα και την εξέλιξη του ανθρώπου. Αυτή η πορεία αναγνώρισης και εξέλιξης αντικατοπτρίζεται και στη διεθνή μας διάκριση, καθώς η Aegeo τιμήθηκε για ακόμα μια χρονιά με το βραβείοαπό τα World Luxury Spa Awards. Μια τιμητική διάκριση πουνα υπηρετούμε με συνέπεια την αριστεία, την καινοτομία και πάνω απ’ όλα τον άνθρωπο.»ανέφερε:«Τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε εκπαιδεύσει, προσλάβει κι αναπτύξει εκατοντάδες νέους συνεργάτες που ασχολούνται με το κομμάτι του wellness. Είναι ένα πρόγραμμα πολύ εξειδικευμένο, με σταθερά ανερχόμενη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Για ακόμη μια χρονιά υποστηρίζουμε τη συμμετοχή και την ανάπτυξη των εργαζομένων μας στο SPA Generation Pro, προσφέρονταςαριστείας σε όσους ξεχώρισαν για την απόδοσή τους, στηρίζοντας ενεργά τη νέα γενιά του wellness. Είναι χαρά μας να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας κοινότητας ανθρώπων που βλέπουν την ευεξία όχι ως τάση, αλλά ως, όπως ακριβώς πρεσβεύει το όραμά μας Wellness as a Path™.»Από την πλευρά του, ο, ανέφερε:«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την ανανέωση μίας τόσο επιτυχημένης συνεργασίας με την AEGEO SPAS, τη μεγαλύτερη αλυσίδα διαχείρισης SPA με ηγετική θέση στον κλάδο Ευεξίας και Ομορφιάς. Ηστο δίκτυο της εταιρείας αποδεικνύειπου λαμβάνουν μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος SPA Generation Pro».Η συνεργασία με τηνεντάσσεται στο πλαίσιο του θεσμούτης Ανώτερης Σχολήςμέσω του οποίου ο εκπαιδευτικός οργανισμός αναπτύσσειστον κλάδο τους, με στόχο τηδραστηριότητα για την οποίατα τελευταία χρόνια.