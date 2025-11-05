Η ΙΚΕΑ συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Gustaf Westman και φέρνουν μια νέα διάσταση στις γιορτές

Οι γιορτές είναι συνώνυμες με τη ζεστασιά του σπιτιού, το στρωμένο τραπέζι και τις στιγμές που μοιραζόμαστε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Βασισμένη σε αυτήν την ιδέα η ΙΚΕΑ παρουσιάζει σε συνεργασία με τον Σουηδό σχεδιαστή Gustaf Westman, μια νέα συλλογή που φέρνει μια φρέσκια και παιχνιδιάρικη ματιά στις παραδοσιακές γιορτές