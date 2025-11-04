Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ στηρίζει το έργο του Κέντρου Μέριμνας Ατόμων με Αναπηρία του Δήμου Βέροιας

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ, παραμένοντας πιστός στη δέσμευσή του για κοινωνική προσφορά και στήριξη των ευπαθών ομάδων, προχώρησε σε δωρεά φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων προς τον Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων με Αναπηρία Δήμου Βέροιας.