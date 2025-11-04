Διεθνής Διάκριση για τα Ella Resorts: Το Elissa Lifestyle Beach Resort βραβεύτηκε ως Adults Only - Global Winner στα World Luxury Hotel Awards 2025

Γιώργος Σταματίου Managing Director Ella Resorts

Γιώργος Σταματίου Managing Director και Πάνος Αλμυράντης Chief Growth & Commercial Officer των Ella Resorts

Γρηγόρης Ζοργιάνος Marketing Manager Ella Resorts και Κώστας Σιδερής CEO Ella Resorts

Τα, η αλυσίδα των 5 αστέρων eco-chic ξενοδοχείων σε προορισμούς της Μεσογείου, διακρίθηκαν στα 19α World Luxury Hotel Awards, τοποθετώντας το brand ανάμεσα στους κορυφαίους εκπροσώπους της πολυτελούς φιλοξενίας. Οι διακρίσεις έρχονται ως αναγνώριση της ιδιαίτερης φιλοσοφίας των Ella Resorts να δημιουργούν εμπειρίες που εμπνέουν, συνδέουν τον επισκέπτη με τον τόπο και αναδεικνύουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα κάθε προορισμού.Η πιο σημαντική διάκριση της φετινής χρονιάς αφορά τοστη Ρόδο, το οποίο αναδείχθηκε, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε υποψηφιότητες από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, το Elissa κατέκτησε και τους τίτλους, αναδεικνύοντας το ως κορυφαίο προορισμό για ενήλικες.Αντίστοιχα, τοστη Ρόδο και τοστην Κέρκυρα απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο, ενισχύοντας τη θέση των Ella Resorts ανάμεσα στα κορυφαία brands πολυτελούς φιλοξενίας της Μεσογείου.τιμήθηκε ξεχωριστά σταγια τη συνολική του προσφορά στον χώρο της φιλοξενίας. Αξίζει να σημειωθεί πως είναιπου τααπονέμουν, αναγνωρίζοντας έτσι έναν κορυφαίο εκπρόσωπο της ελληνικής φιλοξενίας για την πολυετή του εμπειρία και την ηγετική του παρουσία στη διεθνή τουριστική σκηνή.Ταδιακρίθηκαν επίσης στα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία τους ανάμεσα στους κορυφαίους εκπροσώπους της ελληνικής φιλοξενίας. Ξεχώρισε το, το οποίο απέσπασε τοστην, ενώ τα υπόλοιπα resorts του Ομίλου απέδειξαν για ακόμη μια φορά την ποιότητά τους με επιπλέον σημαντικές διακρίσεις.Ιδιαίτερη τιμητική στιγμή αποτέλεσε η βράβευση του πρωτοποριακού γαστρονομικού conceptγια την ανάδειξη της παράδοσης του Ελληνικού πρωινού μέσα από δημιουργικές, βιώσιμες και τοπικά εμπνευσμένες προτάσεις. To concept έχει προσωπικά εμπνευστεί και επιμελείται ο αναγνωρισμένος με Michelin αστέρι. Η συνεργασία μαζί του εκφράζει τη δέσμευση των Ella Resorts να επενδύουν στη