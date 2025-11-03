ΔΕΗ: βράβευσε 443 παιδιά εργαζομένων που αρίστευσαν στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Κλείσιμο

Η ΔΕΗ μέσα από τον θεσμό «ΔΕΗ Προοδεύω» επιβραβεύει την εκπαίδευση και την αριστεία για πάνω από 40 χρόνιαΓια πάνω απόη ΔΕΗτων εργαζομένων του που αριστεύουν στηκαιεκπαίδευση. Φέτος, ο θεσμός συνεχίστηκε με δύο, κατά τις οποίες βραβεύτηκανΣυνολικά,(πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) από όλη την Ελλάδα βραβεύτηκαν από τη ΔΕΗ για τιςτους, λαμβάνοντας έναν προσωπικό έπαινο και δώρα, μεταξύ των οποίων δωροεπιταγές Κωτσόβολος.Μέσα από τη βράβευση των αριστούχων–παιδιών εργαζομένων της ΔΕΗ, η εκδήλωση τιμά την αριστεία, αλλά πρωτίστως τις αξίες της επιμονής, της επίτευξης στόχων και της διαρκούς προόδου.Στη φετινή διοργάνωση με τίτλο, ανώτατα στελέχη του Ομίλου ΔΕΗ μοιράστηκαν με τους αριστούχους τις προσωπικές τουςγια την, καθώς και το πώς μπορούν να κυνηγήσουν τατους, σε μία αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς και επηρεάζεται από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα επαγγέλματα του μέλλοντος και τις νέες δεξιότητες που αναδεικνύονται κρίσιμες, καθώς και τα εναλλακτικά μονοπάτια σταδιοδρομίας που προκύπτουν σε έναν κόσμο όπου νέοι ρόλοι αναδύονται συνεχώς και νέες ευκαιρίες ανοίγονται για όλους.Η Ομιλική Γενική Δ/ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης, Αλίνα Παπαγεωργίου, απευθυνόμενη στους αριστούχους, δήλωσε: «Αυτό που κάνει όλη τη διαφορά είναι η προσωπικότητα. Ζήστε και γεμίστε εμπειρίες, από εκδρομές, παρέες, εθελοντισμό, γιατί αυτές σας διαμορφώνουν». Στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος και Μέλος ΔΣ, επικεφαλής Ψηφιακών & Καινοτόμων Υπηρεσιών, Αλέξανδρος Πατεράκης, τους προέτρεψε «Πιστέψτε στο όνειρό σας και κυνηγήστε το. Μην αγχώνεστε για όσα γύρω σας αλλάζουν, αξιολογήστε τα όταν έρθουν», ενώ ο Ομιλικός Γενικός Δ/ντής Νομικών Υποθέσεων & Εταιρικής Διακυβέρνησης και Νομικός Σύμβουλος, Αργύρης Οικονόμου τους συμβούλεψε: «Προσπαθήστε να είστε έτοιμοι για το αύριο. Οι αλλαγές λόγω τεχνολογίας, όπως το ΑΙ, γίνονται συντριπτικά γρηγορότερες συγκριτικά με το παρελθόν και όποιος δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτές θα μένει πίσω». Κλείνοντας τις ομιλίες των στελεχών, η Διευθύντρια Ανάπτυξης Προσωπικού, Νατάσσα Ξυδού, είπε στους αριστούχους «Ό,τι κάνετε να το κάνετε με την καρδιά σας και με βάση το αποτύπωμα που θέλετε να αφήσετε».Στην Πτολεμαΐδα η εκδήλωση ξεκίνησε με θερμό καλωσόρισμα από την Αλίνα Παπαγεωργίου, τη Νατάσσα Ξυδού και τον Αντώνη Καρρά, οι οποίοι υπογράμμισαν τον ιδιαίτερο συμβολισμό της για μία περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης. Βάσει του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΔΕΗ για τη δημιουργία ενός πράσινου και τεχνολογικού κόμβου στην περιοχή, αναμένεται να δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή των έργων και εκατοντάδες κατά τη λειτουργία τους. Έτσι, η νέα γενιά της Δυτικής Μακεδονίας καλείται να λάβει τη σκυτάλη από τους ανθρώπους που, για πάνω από 40 χρόνια, αποτέλεσαν την καρδιά του εξηλεκτρισμού της Ελλάδας. Ένα κάλεσμα από το ιστορικό παρόν, στο πράσινο, Powertech, μέλλον.Ο Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος, επικεφαλής Συμβατικής Παραγωγής, Αλέξιος Παΐζης μίλησε με λόγια ουσιαστικά για την προσπάθεια των παιδιών και τη σημασία της αριστείας, τονίζοντας πως «η αριστεία ενός παιδιού είναι επιτυχία ολόκληρης της οικογένειας», ενώ συνέχισε αναφερόμενος στη σημασία της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής: «Θα περάσετε πολλές αλλαγές και είναι σημαντικό να είστε ανθεκτικοί. Ό,τι δεν μετασχηματίζεται και δεν αλλάζει, απλώς παρακμάζει. Η αλλαγή δεν μας ρωτάει· συμβαίνει. Η αλλαγή που συμβαίνει σήμερα στη Δυτική Μακεδονία είναι κάτι που θα το αγκαλιάσετε κι εσείς νομοτελειακά και θα το πάτε μπροστά». Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο σχέδιο ανάπτυξης της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία τονίζοντας ότι «η περιοχή για εμάς είναι πολύτιμη και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσουμε να είμαστε εδώ, με μια υγιή δραστηριότητα και γι’ αυτό σας θέλουμε μαζί μας».