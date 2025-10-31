SKY express: Δεύτερος προορισμός στην Ιβηρική με τη νέα απευθείας πτήση Αθήνα – Μαδρίτη

Η SKY express, ο ελληνικός αερομεταφορέας στο πλαίσιο της σταθερής στρατηγικής εξωστρέφειας και ανάπτυξης του διεθνούς της δικτύου, εγκαινίασε στις 24 Οκτωβρίου τη νέα απευθείας πτήση Αθήνα–Μαδρίτη, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην Ιβηρική Χερσόνησο, μετά και την πρόσφατη έναρξη πτήσεων προς τη Λισαβόνα