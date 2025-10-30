Η AEGEAN επενδύει στη νέα γενιά πιλότων και ανακοινώνει την έναρξη ενός ακόμη κύκλου του Προγράμματος Υποτροφιών

Η AEGEAN ανακοινώνει την έναρξη ενός ακόμη κύκλου του Προγράμματος Υποτροφιών Πιλότων που υλοποιεί από το 2018, προσφέροντας και φέτος σε 40 νέους και νέες την ευκαιρία να σταδιοδρομήσουν ως επαγγελματίες πιλότοι