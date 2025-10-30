Culinary Symphonies: H τέχνη της γαστρονομίας συναντάει την τέχνη της μουσικής στο Hyatt Regency Thessaloniki
Culinary Symphonies: H τέχνη της γαστρονομίας συναντάει την τέχνη της μουσικής στο Hyatt Regency Thessaloniki
Μουσική και γαστρονομία ενώνονται στο εστιατόριο Ambrosia του Hyatt Regency Thessaloniki μέσα από μια νέα σειρά θεματικών βραδιών, όπου η γεύση και η μουσική βρίσκονται σε μία πλήρη συμφωνία
Η ομάδα του Executive Chef Δημήτρη Φατίση υπογράφει το μενού κάθε βραδιάς, συνδυάζοντας εποχικές πρώτες ύλες με έμπνευση και τεχνική, σε πλήρη αρμονία με το concept κάθε μουσικής εμπειρίας.
Symphony No.1 – The Halloween Edition
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 | Ambrosia Restaurant | 21:00
Η πρώτη «συμφωνία» ξεκινά με ρυθμό και ατμόσφαιρα Halloween.Ένα μενού γεμάτο δημιουργικότητα, υπογεγραμμένο από τον executive σεφ του ξενοδοχείου, Δημήτρη Φατίση και την ομάδα του Ambrosia, ενώνεται με τη μουσική του Θάνου Καλλίρη, δημιουργώντας μια εκρηκτική βραδιά
Τιμή: 60€ / άτομο (συπεριλαμβάνεται κρασί)
Τα Culinary Symphonies φέρνουν τη γαστρονομία πιο κοντά στη μουσική, αναδεικνύοντας τη δημιουργική ομάδα του Hyatt Regency Thessaloniki και προσκαλώντας τους επισκέπτες σε βραδιές γεμάτες έμπνευση και αρμονία.
Ambrosia Restaurant | Hyatt Regency Thessaloniki
Για κρατήσεις: 2310 401411
