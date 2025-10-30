Culinary Symphonies: H τέχνη της γαστρονομίας συναντάει την τέχνη της μουσικής στο Hyatt Regency Thessaloniki

Η ομάδα του Executive Chefυπογράφει το μενού κάθε βραδιάς, συνδυάζοντας εποχικές πρώτες ύλες με έμπνευση και τεχνική, σε πλήρη αρμονία με το concept κάθε μουσικής εμπειρίας.Η πρώτη «συμφωνία» ξεκινά με ρυθμό και ατμόσφαιρα Halloween.Ένα μενού γεμάτο δημιουργικότητα, υπογεγραμμένο από τον executive σεφ του ξενοδοχείου,και την ομάδα του Ambrosia, ενώνεται με τη μουσική του, δημιουργώντας μια εκρηκτική βραδιά: 60€ / άτομο (συπεριλαμβάνεται κρασί)Ταφέρνουν τη γαστρονομία πιο κοντά στη μουσική, αναδεικνύοντας τη δημιουργική ομάδα του Hyatt Regency Thessaloniki και προσκαλώντας τους επισκέπτες σε βραδιές γεμάτες έμπνευση και αρμονία.Για κρατήσεις: