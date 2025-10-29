Η παράσταση «ΚΑΠΟΥΤ» επιστρέφει με ανανεωμένο cast από 10 Νοεμβρίου στο Θέατρο Αλκμήνη
ADVERTORIAL

Η παράσταση «ΚΑΠΟΥΤ» επιστρέφει με ανανεωμένο cast από 10 Νοεμβρίου στο Θέατρο Αλκμήνη

Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 18:15, με ανανεωμένο cast στο Θέατρο Αλκμήνη

Η παράσταση «ΚΑΠΟΥΤ» επιστρέφει με ανανεωμένο cast από 10 Νοεμβρίου στο Θέατρο Αλκμήνη
Ο Γιάννης Διαμαντοπουλος σκηνοθετεί ένα ξεχωριστό έργο του Ιταλού συγγραφέα Άλντο Νικολάι που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Αλκμήνη.

Το έργο εστιάζει με λεπτότητα και χιούμορ στα προβλήματα της τρίτης ηλικίας,που αν και αποτελούν μια πραγματικότητα της εποχής μας, έχουν απασχολήσει λίγο τη σύγχρονη δραματουργία. Mε διεισδυτική ματιά φωτίζει κόσμο των ηλικιωμένων, ένα κόσμο φαινομενικά απλό και ανέμελο, που όμως είναι γεμάτος μελαγχολία, βίαια πάθη, αδύνατες προσδοκίες, βαθιές απογοητεύσεις, φόβους και ανασφάλειες.

Μια υπέροχη παραβολή για τα γηρατειά, μια κωμωδία που εγείρει μια ολόκληρη σειρά προβληματισμών για τη συχνά σκληρή μοίρα των ηλικιωμένων στην κοινωνία μας. Ένα κείμενο, που εναλλάσσοντας την ελαφρότητα και την αφέλεια με στιγμές βαθιάς συγκίνησης, αφήνει το στίγμα του στον θεατή.

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας: Άλντο Νικολάι
Μετάφραση: Θωμά Σιδέρη
Επιμέλεια κειμένου :Κώστας Χατζημαύρος -Γιάννης Διαμαντοπουλος
Σκηνοθεσία: Γιάννης Διαμαντοπουλος
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Νίκος Κασαπάκης
Κλείσιμο
Μουσική: Διονύσης Τσακνής
Συνεργάτης σκηνοθέτη: Έλενα Αγγελοπούλου
Σχεδιασμός φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης
Φωτογραφία: Κώστας Μούντριχας
Social Media: Renegade, Βασίλης Ζαρκαδούλας
Παραγωγή: Εταιρεία Μαμού

Παίζουν οι ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης):
Χάρης Εμμανουήλ, Τζώνυ Θεοδωρίδης, Άννα Παντζέλη

Ημέρες και Ώρες Παραστάσεων: Δεύτερα και Τρίτη στις 18:15
Παραστάσεις από 10 Νοεμβρίου 2025

Διάρκεια: 85 (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια: Γενική είσοδος:14 € , Φοιτητικό 10€, ανέργων10€, ΑΜΕΑ 10€

Ειδικές τιμές για σχολεία και γκρουπς κατόπιν επικοινωνίας.

Προπώληση εισιτηρίων: Ταμείο του θεάτρου “Αλκμήνη”, Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 2103428650, Ηλεκτρονικά στο www.ticketservices.gr,
Link: https://www.ticketservices.gr/event/alkmini-aldo-nicolaj-kapout/


Tο θέατρο Αλκμήνη είναι προσβάσιμο στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης