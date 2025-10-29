Το τσίπουρο Δεκαράκι στο GastrosoΦy: Γιατί το εκλεκτό δεν είναι μόνο στο πιάτο σου, αλλά και στο ποτήρι σου

Ένα φεστιβάλ που έφερε την Ελλάδα στο προσκήνιο της διεθνούς γαστρονομικής σκηνής, φιλοξενώντας σπουδαίες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.Σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας, το Δεκαράκι απέδειξε πως το εκλεκτό δεν ανήκει μόνο στα πιάτα των μεγάλων σεφ, αλλά έχει τη δική του ξεχωριστή θέση και στα ποτήρια όσων αναζητούν την αυθεντικότητα και την ποιότητα.Μέσα από μία απολαυστική γευστική δοκιμή, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα μοναδικά μονοποικιλιακά τσίπουρα Δεκαράκι, τα οποία συνόδευσαν αρμονικά τις γαστρονομικές προτάσεις της εκδήλωσης, ολοκληρώνοντας με τον πιο ξεχωριστό τρόπο τη συνολική εμπειρία.Ως τοπου παρουσίασε στην Ελλάδα μια ολοκληρωμένη οικογένεια μονοποικιλιακού τσίπουρου, το Δεκαράκι έχει καταφέρει να αναδείξει τη μοναδικότητα κάθε ποικιλίας, φέρνοντας στο προσκήνιο τηΑπό την επιλογή των σταφυλιών και την προέλευσή τους, έως το υψόμετρο, το έδαφος και τον χρόνο του τρύγου — κάθε στάδιο παίζει ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Το Δεκαράκι παράγεται με φροντίδα στον, με στόχο την καθαρή γεύση και την ξεκάθαρη ποικιλιακή ταυτότητα που το ξεχωρίζει.Μέσα από τη συμμετοχή του στο, το τσίπουροείχε την ευκαιρία να προσεγγίσει τους επαγγελματίες της γαστρονομίας, της εστίασης και των κρασιών, επιβεβαιώνοντας πως το ελληνικό τσίπουρο έχει τη θέση που του αξίζει στα πιο εκλεκτά τραπέζια — και στις πιο ιδιαίτερες στιγμές.