SKY express: Δυναμική είσοδος στην Ιβηρική με νέα απευθείας σύνδεση Αθήνα–Λισαβόνα

Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται, με μέσο όρο ηλικίας μόλις τα 3,9 έτη, τα οποία προσφέρουν μειωμένο περιβαλλοντικό και ηχητικό αποτύπωμα, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τηπαρευρέθηκαν μέλη της Ελληνικής Πρεσβείας, υψηλόβαθμα στελέχη του αεροδρομίου, καθώς και ο Ιδρυτής της SKY express,και την προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού, ποιοτικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.προσφέροντας στους ταξιδιώτες απρόσκοπτες μετακινήσεις με υψηλού επιπέδου ανέσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, το πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας θα ενισχυθεί περαιτέρω με νέες απευθείας συνδέσεις προς Μαδρίτη, Αμβούργο, Λυών και Τελ Αβίβ, καθώς και με συνδέσεις Θεσσαλονίκη -Ντίσελντορφ και Ηράκλειο -Τίρανα.Παράλληλα,που διατηρεί το μεγαλύτερο δίκτυο εσωτερικού στην Ελλάδα,, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την πρώτη μας πτήση που συνδέει την Αθήνα με τη Λισαβόνα και εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το Αεροδρόμιο της Λισαβόνας για την εξαιρετική υποδοχή, καθώς και προς τους εκπροσώπους της Ελληνικής Πρεσβείας για την παρουσία και τη στήριξή τους σε αυτή τη νέα σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών. Η νέα αυτή γραμμή φέρνει ακόμα πιο κοντά την Ελλάδα και την Πορτογαλία, ενισχύοντας τον τουρισμό και προς τις δύο πλευρές. Καθώς η ζήτηση αυξάνεται, σκοπεύουμε να εξετάσουμε την περαιτέρω ενίσχυση της συχνότητας, ώστε ακόμη περισσότεροι επισκέπτες να ανακαλύψουν την Ελλάδα και το εκτεταμένο μας δίκτυο» ., δήλωσε: « Η ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ Πορτογαλίας και Ελλάδας, που καθίσταται δυνατή χάρη στα νέα δρομολόγια της SKY express, ανοίγει νέους ορίζοντες στις συνδέσεις του Αεροδρομίου της Λισαβόνας με έναν προορισμό τόσο εμβληματικό όσο η Ελλάδα. Αυτή η πρόοδος είναι το αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών των ομάδων ανάπτυξης δρομολογίων της VINCI Airports, της SKY express και των τοπικών μας συνεργατών, και αντικατοπτρίζει τη συνεχή μας δέσμευση για την προώθηση της αεροπορικής συνδεσιμότητας».