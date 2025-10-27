Η «Διαβολοβδομάδα» Νο3 της EuroLeague στο παρκέ του Novasports!
H EuroLeague συνεχίζεται με την 7η αγωνιστική (Παναθηναϊκός AKTOR-Μακάμπι Τελ Αβίβ & Ολυμπιακός-Μονακό) και την 8η αγωνιστική (Μονακό-Παναθηναϊκός AKTOR & Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ)
- Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους
- Το EuroCup είναι σε εξέλιξη με την 5η αγωνιστική και Πανιώνιος – Τρέντο & Χάποελ Ιερουσαλήμ-Άρης Betsson
Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για την 3η «Διαβολοβδομάδα» στο παρκέ του Novasports!
Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβιβ (21:15) ενώ ο Ολυμπιακός την επόμενη ημέρα (29/10, 21:15) υποδέχεται τη Μονακό στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής. Η συνέχεια είναι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου με τους «πράσινους» του Εργκίν Αταμάν να κοντράρονται στο Πριγκιπάτο του Μονακό με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη (20:00) ενώ οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα παίζουν εκ νέου στο ΣΕΦ κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβιβ (21:15) για την 8η αγωνιστική.
Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.
Το EuroCup συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και τη διπλή ελληνική εκπροσώπηση, και για την 5η αγωνιστική οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις αναμετρήσεις Πανιώνιος – Τρέντο (28/10, 19:30) και Χάποελ Ιερουσαλήμ-Άρης Betsson (28/10, 21:00).
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports
Τρίτη 28 Οκτωβρίου
19:30 EuroCup – 5η αγωνιστική: Πανιώνιος-Τρέντο Novasports5 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα
20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
20:00 ΕuroLeague – 7η αγωνιστική: Ζάλγκιρις-Βίρτους Μπολόνια Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη
20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν Novasportsextra1 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
21:00 EuroCup: Χάποελ Ιερουσαλήμ-Άρης Betsson Novasports4 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή
21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη
21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:30 EuroLeague: Μπάγερν-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Ντουμπάι Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη
21:45 EuroLeague: Παρί-Αναντολού Εφές Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
22:00 EuroLeague: Βαλένθια-Φενερμπαχτσέ Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου
20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
20:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρτίζαν Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
20:00 EuroCup: Μπεσίκτας-Μπουργκ Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Μονακό Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη
21:45 EuroCup: Μανρέσα-Μπαχτσεσεχίρ Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου
20:00 EuroLeague – 8η αγωνιστική: Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν Νovasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας Νovasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Παρί Νovasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
21:30 EuroLeague: Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια Νovasports5 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή
21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Ντουμπάι Νovasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
22:00 EuroLegaue: Ρεάλ Μαδρίτης-Φενερμπαχτσέ Νovasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
00:00 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου
18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
20:00 EuroLeague: Μονακό-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου
21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Αναντολού Εφές Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
