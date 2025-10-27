Η «Διαβολοβδομάδα» Νο3 της EuroLeague στο παρκέ του Novasports!

19:30 EuroCup – 5η αγωνιστική:Novasports5 σε περιγραφή τουκαι ρεπορτάζ του20:00Novasports Prime με τον20:00 ΕuroLeague – 7η αγωνιστική:Novasports2 σε περιγραφή του20:00 EuroLeague:Novasportsextra1 σε περιγραφή του21:00 EuroCup:Novasports4 σε περιγραφή του21:15 EuroLeague:Novasports Prime σε περιγραφή τουκαι ρεπορτάζ της21:30 EuroLeague:Novasports3 σε περιγραφή του21:30 EuroLeague:Novasports6 σε περιγραφή του21:30 EuroLeague:Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη21:45 EuroLeague:Novasports5 σε περιγραφή του22:00 EuroLeague:Novasports2 σε περιγραφή του23:15Novasports Prime με τον20:00Novasports Prime με τον20:00 EuroLeague:Novasports4 σε περιγραφή του20:00 EuroCup:Novasports Start σε περιγραφή του21:15 EuroLeague:Novasports Prime σε περιγραφή τουκαι ρεπορτάζ της21:45 EuroCup: Μανρέσα-Μπαχτσεσεχίρ Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη23:15Novasports Prime με τον20:00 EuroLeague – 8η αγωνιστική:Νovasports Start σε περιγραφή του21:05 EuroLeague:Νovasports2 σε περιγραφή του21:30 EuroLeague:Νovasports4 σε περιγραφή του21:30 EuroLeague:Νovasports5 σε περιγραφή του21:30 EuroLeague:Νovasports6 σε περιγραφή του22:00 EuroLegaue: Ρεάλ Μαδρίτης-Φενερμπαχτσέ Νovasports Prime σε περιγραφή του00:00Novasports Prime με τονκαι τη18:30Novasports4 με τον20:00 EuroLeague:Novasports4 σε περιγραφή του21:15 EuroLeague:Novasports Prime σε περιγραφή τουκαι ρεπορτάζ τωνκαι21:30 EuroLeague:Novasports6 σε περιγραφή του21:30 EuroLeague:Novasports Start σε περιγραφή του23:15Novasports Prime με τονΜε την πλατφόρμα, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως τοπου δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση,, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.