Regency Casino Mont Parnes: «Οι ροζ Ευχές Αγάπης– Στήριξη στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού»

Στο πλαίσιο αυτό, στο διάστημα 24-26 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις του Mont Parnes θα υλοποιηθεί η δράση «Ευχή Αγάπης», με το κάλεσμα «Κάθε ευχή μετράει – πρόσθεσε και εσύ την δική σου!».Οι επισκέπτες θα μπορούν να διαλέγουν μια «ευχή αγάπης» και να την μαγνητίζουν μέσα σε ειδική κατασκευή με τη ροζ κορδέλα. Για κάθε μαγνητάκι ευχής, η εταιρεία θα προσφέρει 1€ στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού.Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, για την ευαισθητοποίηση του κοινού στην πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, μεταξύ άλλων, το προσωπικό της North Star Entertainment και του Regency Casino Mont Parnes θα φοράει τις χαρακτηριστικές ροζ κορδέλες (Pink Ribbons) ενώ ο Κάτω Σταθμός και οι καμπίνες του Τελεφερίκ θα φωτίζονται με ροζ χρώμα.Η στήριξη στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού από το Regency Casino Mont Parnes είναι μέρος των ετήσιων δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της North Star Entertainment που βασίζονται στο τρίπτυχο Άνθρωπος-Περιβάλλον-Κοινωνία και αποσκοπούν στην κάλυψη αναγκών των τοπικών κοινοτήτων και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 21 ΕΤΩΝ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ