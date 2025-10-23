Ελληνικός Χρυσός: Μια «Δωρεά ζωής» στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής

Μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στον τομέα της δημόσιας υγείας στη Χαλκιδική αποτελεί η δωρεά νέου, υπερσύγχρονουστητου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής από την, στο πλαίσιο του προγράμματοςτης εταιρείας.Η δωρεά, συνολικής αξίας(χωρίς ΦΠΑ), αφορά τηνκαι περιλαμβάνει αναπνευστήρες τελευταίας τεχνολογίας τύπου Evita V800, ηλεκτρικές κλίνες βαρέως πασχόντων με αερόστρωμα Total Care, καθώς και monitors ζωτικών παραμέτρων. Πρόκειται για συστήματα αιχμής που ενισχύουν ουσιαστικά τις δυνατότητες της μονάδας να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες του νομού, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες όταν και σημειώνεται ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της περιοχής λόγω τουριστικής περιόδου.Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού, καθώς και η σχετική εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες, σηματοδοτώντας και τυπικά την ουσιαστική αναβάθμιση της ΜΕΘ του νοσοκομείου Χαλκιδικής, εξασφαλίζονταςσε ολόκληρο το νομό.Παράλληλα με τον εξοπλισμό της ΜΕΘ, η Ελληνικός Χρυσός έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση των μελετώντμημάτων του παλαιού κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ. Το έργο περιλαμβάνει την ανακαίνιση θαλάμων και βοηθητικών χώρων, την αντικατάσταση ανελκυστήρων, τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας και προσβασιμότητας ΑμεΑ, με στόχο τη συνολική βελτίωση των υποδομών.Οι δύο αυτές παρεμβάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, εντάσσονται στο ευρύτεροτης Ελληνικός Χρυσός, συνολικού ύψους, το οποίο υλοποιείται σε βάθος 20ετίας και το οποίο εστιάζει στρατηγικά σε: Υγεία και Μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες, Εκπαίδευση και Στήριξη της νέας γενιάς, Ισότητα & Συμπερίληψη, Περιβαλλοντική Προστασία & Κλιματική αλλαγή και Παράλληλη Οικονομική Ανάπτυξη.Μέσω τέτοιων πρωτοβουλιών, η Ελληνικός Χρυσός επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να συμβάλλει ουσιαστικά και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης της Χαλκιδικής.