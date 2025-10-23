Δυνάμωσε η φωνή της «Γυναικείας Ηγεσίας», στο 11ο Forum “Women in Business” της ICAP CRIF!



Η D&I θεσμική πλέον πρωτοβουλία της ICAP CRIF, πραγματοποιήθηκε για 11η χρονιά, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου με θέμα “Essential Changes & Winning Choices”, υπό την Αιγίδα του Σ.Ε.Γ.Ε., επικεντρώθηκε στην σκοπιμότητα, τις προκλήσεις, τα χαρακτηριστικά και τις προοπτικές για τις Γυναίκες Στελέχη και Επαγγελματίες. H εκδήλωση, ως ένα Forum Ηγεσίας, που κάνει τη διαφορά, αποτελεί διαχρονικά μια μοναδική εμπειρία έμπνευσης, γνώσης και δικτύωσης. Ειδικότερα φέτος, περιλάμβανε πλούσια δώρα για όλους τους συμμετέχοντες, χαλαρωτικό office massage και όμορφες εκπλήξεις.

Χαιρετισμό απηύθυνε η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κα. Κατερίνα Πατσογιάννη εκ μέρους της αξιότιμης Υπουργού, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κας. Δόμνας Μιχαηλίδου. Ομιλίες παραχώρησαν, τέσσερις ξεχωριστές προσωπικότητες που ενέπνευσαν και κινητοποίησαν το κοινό με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους:

Αποστολίνα Τσαλταμπάση – Πρόεδρος, ΣΕΓΕ: Η γυναικεία επιχειρηματικότητα ως εργαλείο ευημερίας για την Ευρώπη. Ζέτα Δούκα - Ηθοποιός & Ιδρύτρια ΜΚΟ Ανάσα: Winning Choices – Επιλογές που αλλάζουν ζωές. Μάγδα Καζόλη - Image Consultant: Personal Branding – Η δύναμη της εικόνας μας. Σταματίνα Παντελαίου - Διευθύντρια Οικονομικών & Κλαδικών Μελετών, ICAP CRIF: Αποτελέσματα Μελέτης & Έρευνας για τη Γυναικεία Ηγεσία στις Επιχειρήσεις.

Διενεργήθηκαν στιβαρές συζητήσεις σε επίκαιρα θέματα της σύγχρονης ζωής και ιδιαίτερα των εργαζόμενων Γυναικών.



Aπό αριστερά: A. Γ. Αποστολίδου - CEO, BRIQ PROPERTIES REIC, Ν. Καραλή - Commercial Director South East Europe Microsoft, Ν. Κωνσταντέλλος - CEO και Δ. Σύμβουλος, ομίλου ICAP CRIF, Ε. Παναγιωτακοπούλου - Chief HR Officer, Deloitte και Η. Χατζηγεωργίου – Δ.Σ., ΕΤΑΔ.

Σε πολύ φιλικό όσο και χαλαρό πλαίσιο, διενεργήθηκαν 2 Fireside Chats:

Essential Changes – Πώς οι αλλαγές διαμορφώνουν την επαγγελματική μας πορεία, με την Νταίζη Μανιατοπούλου – M.Sc Counseling Psychology and Psychotherapy και συνομιλήτρια την Ελένη Χελιώτη - Αρθρογράφος και Συγγραφέας, ATHENS VOICE. Ηγεσία στον Τουρισμό: Μια Γυναικεία Ματιά στην Ανθεκτικότητα και την Εξέλιξη, με την Χριστίνα Τετράδη - CEO, Zante Hospitality Group και συνομιλήτρια, τη Μαρία Κατσαρέα – Corporate Marketing & Communications Director, ICAP CRIF.

Άκρως ενδιαφέρουσες απόψεις και βιωματικές συζητήσεις αναπτύχθηκαν σε συζητήσεις – Panel:

It’s a Family Affair – Ισορροπία καριέρας και οικογένειας: Μύθος ή πραγματικότητα;

Με τις, Δήμητρα Γούναρη - PCI Parent Coach, Εκπαιδεύτρια Γονέων, Ρόη Φίλου - Head of Marketing International Exports Markets, TOTTIS-BINGO σε συντονισμό της Φρατζέσκας Σιδερή - Corporate Marketing & Communications, Senior Manager, ICAP CRIF.



2. Defend Your Choices – Όταν οι άνθρωποι εκφράζονται, οι οργανισμοί ανθίζουν.

Με τις, Νάσια Κελβερίδου - Legal Manager and Compliance Officer Greece & Albania, ΧΑΛΥΨ, Μάιρα Πασσιά - Sustainability & Corpοrate Communications Director, Όμιλος Μοτοδυναμική και Βίκη Χαρίτου - Director L&D Services, Learning & DEI Solutions, Optimal HR Group, σε συντονισμό της Θέλμας Χατζηαθανασίου - Δημοσιογράφος, Καθημερινή & Money Review.



3. Leading Women - Σύγχρονη Γυναικεία Ηγεσία: Ενσυναίσθηση, Αποτελεσματικότητα, Ισορροπία.

Με τις, Άννα Γ. Αποστολίδου - CEO, BRIQ PROPERTIES REIC, Ναντίν Καραλή - Commercial Director South-East Europe, Microsoft, Ειρήνη Παναγιωτακοπούλου - Chief Human Resources Officer, Deloitte και Ηρώ Χατζηγεωργίου - Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΕΤΑΔ, σε συντονισμό του Νικήτα Κωνσταντέλλου - CEO και Διευθύνοντα Συμβούλου του ομίλου ICAP CRIF.



4. Digital Transformation & AI – Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλοί αλλαγής.

Με τους, Αποστόλη Αϊβαλή - CEO, KNOWCRUNCH και Άντζελα Κατσένη - SoMe Director, VML GR, SoMe Instructor, Knowcrunch και συντονιστή τον Κωνσταντίνο Παππά - Head of Adrenaline, ICAP CRIF.



5. Corporate Wellness: Η ευεξία ως νέα διάσταση επιχειρησιακής κουλτούρας.

Με τις Θάλεια Μαθιού, Marketing Manager, Holland and Barrett, Όμιλος Fourlis και Στέλλα Σαμαρτζή - New Business Director, ZZDOT, Founder YooDOo Corporate Wellness, σε συντονισμό της Ελένης Χελιώτη - Αρθρογράφος και Συγγραφέας, ATHENS VOICE.

Τον συντονισμό των εργασιών του Forum, είχε η Μαρία Κατσαρέα - Corporate Marketing & Communications Director, ICAP CRIF.