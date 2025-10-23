ΑΙ Launchpad: Tο πρόγραμμα εσωτερικής εκπαίδευσης της Dialectica για την Τεχνητή Νοημοσύνη
ΑΙ Launchpad: Tο πρόγραμμα εσωτερικής εκπαίδευσης της Dialectica για την Τεχνητή Νοημοσύνη
Η εταιρεία προσφέρει στους ανθρώπους της παγκοσμίως ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, στο πλαίσιο συνολικής επένδυσης άνω των 25€ εκατ. σε τεχνολογία
Στον παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) μετασχηματίζει κάθε βιομηχανία, η Dialectica βρίσκεται στην πρώτη γραμμή θέτοντας στο επίκεντρο το συνεχές upskilling των ανθρώπων του οργανισμού. Με το AI Launchpad, ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εργαζομένων στην πρακτική χρήση των εργαλείων ΤΝ, η εταιρεία κάνει πράξη τη δέσμευσή της να επενδύει στη γνώση και την εξέλιξη των ανθρώπων της. Η πρωτοβουλία αυτή συνηγορεί την εταιρική κουλτούρα της Dialectica όπου η τεχνολογική καινοτομία και η ανθρώπινη ευφυΐα συνυπάρχουν καταλυτικά.
Το AI Launchpad υλοποιήθηκε φέτος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μέσα από δώδεκα στοχευμένες συνεδρίες που συνδύασαν θεωρητική κατάρτιση με πρακτική εξάσκηση σε πραγματικά σενάρια. Μέχρι τώρα, 356 εργαζόμενοι έχουν συμμετάσχει ενεργά στο πρόγραμμα, εμβαθύνοντας σε τρόπους αξιοποίησης της ΤΝ για την αύξηση της αποδοτικότητας και την αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών. Τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας αναδεικνύουν τον ουσιαστικό της αντίκτυπο: το 88% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι πλέον νιώθουν πιο σίγουροι στη χρήση εργαλείων ΤΝ, ενώ το 94% αναγνωρίζουν ξεκάθαρα τα πρακτικά οφέλη που προκύπτουν από την ενσωμάτωση της ΤΝ στην καθημερινή εργασία τους.
Όπως σημειώνει ο Δημήτρης Ψαλτούλης, Chief People Officer της Dialectica, «το AI Launchpad δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, είναι μια στρατηγική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της εταιρείας. Πιστεύουμε ακράδαντα πως η καινοτομία ξεκινά από τους ανθρώπους μας. Θέλουμε ο καθένας και η καθεμία εντός του οργανισμού να μπορεί να κατανοεί και να αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη ως καθημερινό συνεργάτη στην παραγωγικότητα, τη δημιουργικότητα και την έρευνα. Το γεγονός ότι οι ομάδες μας αγκάλιασαν την πρωτοβουλία με τόσο ενθουσιασμό αποδεικνύει πως η τεχνολογία, όταν συνδέεται με τη σωστή κουλτούρα, μπορεί να γίνει καταλύτης ανάπτυξης.»
Μετά την επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος στην Ελλάδα, η Dialectica προχωρά πλέον στην επέκταση του AI Launchpad σε όλα τα γραφεία της, ενισχύοντας τη δέσμευσή της να δημιουργήσει έναν παγκόσμιο οργανισμό όπου η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς και επαγγελματικής εξέλιξης.
Το AI Launchpad αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Dialectica για την ενίσχυση της τεχνολογικής της ετοιμότητας. Η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, με στόχο να δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η μάθηση είναι συνεχής και η προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις φυσική προέκταση της εταιρικής κουλτούρας. Η πρωτοβουλία του AI Launchpad αναδεικνύει την δυναμική της εταιρείας και υπογραμμίζει τη δέσμευσή της να ηγηθεί της μετάβασης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, όχι μόνο ως πάροχος υπηρεσιών επιχειρηματικής πληροφόρησης, αλλά και ως εργοδότης που θέτει νέα πρότυπα στην ανάπτυξη των ανθρώπων του.
Η εκπαιδευτική πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο τεχνολογικού μετασχηματισμού της Dialectica, η οποία τα τελευταία τρια χρόνια έχει επενδύσει περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ στην ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών, εργαλείων και πλατφορμών που υποστηρίζουν τη λειτουργία της σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρεία επιδιώκει να παραμείνει στην αιχμή της καινοτομίας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η ανθρώπινη σκέψη και η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργούν συμπληρωματικά, προσφέροντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και στρατηγικό όραμα για το μέλλον.
