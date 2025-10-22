XPLORE: Εκεί όπου η χαρά της ανακάλυψης γίνεται το πιο αξέχαστο παιδικό πάρτι!

Κλείσιμο

Αυτό ακριβώς προσφέρει το, ένας διαδραστικός προορισμός στο, όπου η γνώση και το παιχνίδι συναντιούνται σε μια μοναδική εμπειρία.Με, στο XPLORE η εμπειρία αυτή γίνεται πολυδιάστατη:• Στο, τα παιδιά πειραματίζονται με το φως, τον ήχο και την ενέργεια.• Στο, γίνονται πρωταγωνιστές της δικής τους περιπέτειας, δοκιμάζοντας τις ικανότητές τους μέσα από διασκεδαστικές προκλήσεις – οδηγοί αγώνων καρτ, σούπερ ήρωες, εξερευνητές δεινοσαύρων και πολλά ακόμα!• Στο μοναδικό ενυδρείο της Αθήνας, το, ανακαλύπτουν τον μαγευτικό κόσμο του βυθού, θαυμάζοντας από κοντά πάνω από 2.000 ψάρια και θαλάσσιους οργανισμούς, όπως ιππόκαμπους, μέδουσες, καρχαρίες και σαλάχια.Κι όταν έρθει η ώρα του πάρτι, όλα αυτά ζωντανεύουν σε ένα σκηνικό γεμάτο χαμόγελα και χαρά. Σε δύο ξεχωριστά, η έμπειρη ομάδα του XPLORE φροντίζει κάθε λεπτομέρεια – από τη μουσική και τις επιλογές του catering, μέχρι τις δραστηριότητες των παιδιών. Τα παιδιά νιώθουν πρωταγωνιστές της δικής τους γιορτής, ενώ οι γονείς απολαμβάνουν τη στιγμή.Το XPLORE επαναπροσδιορίζει το νόημα της παιδικής διασκέδασης και τη χαρά της γιορτής σε έναν χώρο όπου η φαντασία γίνεται εμπειρία, η γνώση παίρνει μορφή και η οικογένεια ζει μαζί κάτι αληθινά ξεχωριστό.Γιατί στο XPLORE, κάθε πάρτι δεν είναι απλώς μια γιορτή – είναι μια αξέχαστη στιγμή που φέρνει κοντά γονείς και παιδιά, μέσα από τη χαρά της ανακάλυψης και του παιχνιδιού.XPLORE, 1ος όροφος, Golden HallΤηλ. Επικοινωνίας: 210 68 85 450