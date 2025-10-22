Εθελοντική δράση αναδάσωσης

Κλείσιμο

Η δράση υλοποιήθηκε το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 στον Υμηττό, στην περιοχή της Αργυρούπολης.Πριν την έναρξη της δράσης πραγματοποιήθηκε μια σύντομη ενημέρωση από τον κύριο Νίκο Κιούση, Περιβαλλοντολόγο – Ειδικό Συνεργάτη του Προέδρου ΣΠΑΥ. Συγκεκριμένα, μας ενημέρωσε για το οικοσύστημα του Υμηττού, τις δασικές πυρκαγιές, τη διαδικασία των αναδασώσεων και την αξία του εθελοντισμού. Κατά τη διάρκεια της αναδάσωσης φυτεύτηκαν 400 δενδρύλλια διαφόρων ποικιλιών με τη συμβολή των εθελοντών, με στόχο την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της βλάστησης της περιοχής.Επίσης, ακολούθησε χαιρετισμός από τον Συντονιστή της ΕΜΣ, κ Βασίλη Παναγόπουλο και τη συντονίστρια επικοινωνίας της ΕΜΣ /ΙΚΥ κ. Ελίνα Μαυρογιώργου οι οποίοι ευχαρίστησαν θερμά όλους τους συμμετέχοντες και τόνισαν τη σπουδαιότητα του εθελοντισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης.Ευχαριστούμε πολύ όλους τους εθελοντές και τις εθελόντριες που ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και συμμετείχαν ενεργά στη δράση μας.Σας περιμένουμε με χαρά σε μία από τις επόμενες δράσεις μας!