BCA College & UM, παρουσιάζουν ένα νέο καινοτόμο τετραετές πρόγραμμα Marketing, Advertising & PR

• Projects βασισμένα σε πραγματικές επικοινωνιακές ανάγκες της αγοράς, σε συνεργασία με την UM.

βασισμένα σε πραγματικές επικοινωνιακές ανάγκες της αγοράς, σε συνεργασία με την UM. • Masterclasses & mentoring από κορυφαία στελέχη της UM και διεθνείς experts.

από κορυφαία στελέχη της UM και διεθνείς experts. • Hackathons, competitions & innovation labs .

. • Ηands-on εμπειρία σε πραγματικά δεδομένα και εργαλεία της αγοράς.

σε πραγματικά δεδομένα και εργαλεία της αγοράς. • Υποτροφίες και ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης για τους κορυφαίους φοιτητές, με δυνατότητα ένταξης στο διεθνές δίκτυο της UM.

• 1ο Έτος – Εισαγωγή & Ανακάλυψη

Mini projects, guest lectures και πρώτη επαφή με τα εργαλεία του digital marketing.

• 2ο Έτος – Mentorship & Εξειδίκευση

Συμμετοχή σε project της UM, ανάπτυξη portfolio και εξοικείωση με data tools & platforms.

• 3ο Έτος – Innovation Labs & Real Campaigns

Hackathons, παρουσίαση ιδεών σε πραγματικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση με στελέχη της UM.

• 4ο Έτος – Capstone Project & Πρακτική Άσκηση

Συμμετοχή στο σχεδιασμό ολοκληρωμένης καμπάνιας για project της UM.

Πρακτική στην UM και δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης.

Κλείσιμο

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι φοιτητές αποκτούν ένα ισχυρό πλεονέκτημα: συνδυάζουν τη θεωρητική κατάρτιση μεΗ UM είναι ένα από τα μεγαλύτερα media agencies παγκοσμίως, με παρουσία σε 100+ αγορές και 3.000+ εργαζομένους. Πιστεύει σε μια νέα προσέγγιση στο marketing, που την ονομάζει, η οποία συνδυάζει στρατηγική, τεχνολογία και δημιουργικότητα, δίνοντας στα brands τον χαρακτήρα και τη φωνή που χρειάζονται, για να ξεχωρίσουν σε έναν κόσμο που τείνει στη μονοτονία.Η φιλοσοφία της, θα δώσει μια νέα οπτική στους φοιτητές του, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή γνώση τους, με πραγματικές εμπειρίες.«Η συνεργασία μας με την UM δημιουργεί ένα νέο πρότυπο εκπαίδευσης. Στα πλαίσια του προγράμματος, οι φοιτητές αποκτούν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τη θεωρία σε πράξη και να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας.»Το πρόγραμμαξεκινά στιςΟι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει.