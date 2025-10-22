Η Kaizen Gaming για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα Best Workplace in Tech™

Η Kaizen Gaming, μία από τις μεγαλύτερες GameTech εταιρείες παγκοσμίως, διακρίθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ως ένα από τα Best Workplace in Tech™ 2025, σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό Great Place to Work Hellas®