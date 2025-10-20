H Lidl Ελλάς διακρίνεται με 23 βραβεία στα Supermarket Awards 2025

αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγάλους νικητές τωναποσπώντας συνολικά, καθώς και τηνΗ πολυδιάστατη αυτή επιτυχία επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία, την ποιότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.Η ξεχωριστή διάκρισηαπονεμήθηκε στη Lidl Ελλάς για την κατηγορίαγια την υλοποίηση ενός πρωτοποριακού Media Mix Modeling (MMM) το 2024. Με αξιοποίηση ιστορικών δεδομένων, προηγμένα analytics και αυτοματοποιημένα dashboards, η εταιρεία βελτιστοποίησε τις επενδύσεις στα μέσα και ενίσχυσε τη στρατηγική marketing, θέτοντας νέα πρότυπα στον κλάδο του λιανικού εμπορίου.«Η φετινή μας διάκριση με 23 συνολικά βραβεία και η αναγνώρισή μας με το Top Rated Project, αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση της στρατηγικής μας να επενδύουμε με συνέπεια στην καινοτομία, στους ανθρώπους μας και στην κοινωνία. Είμαστε περήφανοι που με πάθος και αφοσίωση συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία στους πελάτες μας και να συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας», δήλωσε ο1.Η υιοθέτηση των ταμείων αυτοεξυπηρέτησης στα καταστήματα της Lidl Ελλάς αναγνωρίστηκε στηνΗ συγκεκριμένη καινοτομία προσφέρει στους πελάτες ταχύτητα, ευκολία και ευελιξία, βελτιώνοντας σημαντικά την εμπειρία αγορών τους.Η Lidl Ελλάς ξεχωρίζει για το ισχυρό δίκτυο συνεργασιών της με Έλληνες παραγωγούς φρούτων και λαχανικών, το οποίο αναδείχθηκε στην κατηγορία «Συνεργασία με Τοπικούς Παραγωγούς». Μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης που καλλιεργούνται σταθερά, η εταιρεία στηρίζει τοπικούς παραγωγούς σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας τη βιώσιμη γεωργία, προωθώντας τις εξαγωγές και συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.To Bake Off της εταιρείας, ένα project υψηλών προδιαγραφών, τιμήθηκε στην, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα και την ποικιλία των προϊόντων που προσφέρει η Lidl Ελλάς καθημερινά στους καταναλωτές της.Το πρωτοποριακότης Lidl Ελλάς διακρίθηκε στην κατηγορίαεπιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας να καινοτομεί και να θέτει νέα πρότυπα στον κλάδο.Η 9η έκθεση κοινωνικοοικονομικού αποτυπώματος της Lidl Ελλάς τιμήθηκε στηνΜέσα από τη μελέτη, η εταιρεία αποτυπώνει την άμεση και έμμεση επίδρασή της στην οικονομία και την απασχόληση, με σημείο αναφοράς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.Η καινοτόμος αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες βραβεύτηκε στην. Η Lidl Ελλάς προσφέρει εξατομικευμένες εμπειρίες και προγράμματα επιβράβευσης που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών.συνεχίζει να ηγείται με όραμα, υπευθυνότητα και καινοτομία, προσφέροντας κορυφαίες λύσεις στους πελάτες της και ενισχύοντας την κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδο.