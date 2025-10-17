Νέα σεζόν, νέοι στόχοι ευεξίας

Κλείσιμο

Το Divani Athens Spa & Thalasso Center, ένα από τα κορυφαία Wellness Retreats της Ευρώπης, εγκαινιάζει μια νέα εποχή ευεξίας με ολοκαίνουργιες θεραπείες και ανανεωμένα ομαδικά προγράμματα fitness. Η φθινοπωρινή σεζόν φέρνει αναζωογόνηση, ενέργεια και ισορροπία σε σώμα και πνεύμα μέσα σε ένα περιβάλλον πολυτέλειας και φροντίδας.Συνεχίζοντας να ανανεώνει και να εμπλουτίζει τις προσφερόμενες θεραπείες του (άνω των 90 επιλογών), το Divani Athens Spa & Thalasso Center στο εξής παρέχει και τη νέα σειρά θεραπειών St. Barth. Συνδυάζοντας φυσικά συστατικά όπως ανανά, καρύδα και αβοκάντο με καινοτόμες τεχνικές μασάζ και περιποίησης προσώπου, κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για αποτοξίνωση, τόνωση και βαθιά χαλάρωση, χαρίζοντας εμφανή αποτελέσματα και αίσθηση αναζωογόνησης.Πιο συγκεκριμένα:Το ST. BARTH LIGHTNESS επικεντρώνεται στον καθαρισμό και την αναζωογόνηση του δέρματοςτο ST. BARTH RICHNESS προσφέρει αντιγηραντική δράση με lifting μασάζ και θρεπτικές κρέμες φυτικής προέλευσηςΤο ST. BARTH BLISS είναι μια πολυαισθητηριακή εμπειρία χαλάρωσης, εμπλουτισμένη με αρώματα tiaré και βανίλιας,το ST. BARTH SUNRISING προετοιμάζει την επιδερμίδα για τέλειο μαύρισμα.Η νέα σεζόν φέρνει εμπλουτισμένα ομαδικά προγράμματα για όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης. Από Hatha Yoga και Pilates Powerhouse, έως Cross Training και Thalassokinetics, κάθε μάθημα συνδυάζει τεχνική, ενδυνάμωση και ευεξία. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν μυϊκή δύναμη, ευλυγισία, αντοχή και συνολική ισορροπία σώματος και πνεύματος.Μετά την προπόνηση, οι συμμετέχοντες μπορούν να απολαύσουν μια συνεδρία θαλασσοθεραπείας, το Μασάζ Ευ Ζην με βιολογικό ελληνικό ελαιόλαδο και λεβάντα ή Μασάζ Κεφαλής, ολοκληρώνοντας την αποκατάσταση και αφήνοντας το σώμα πλήρως αναζωογονημένο.