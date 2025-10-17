Α’ Ογκολογική Κλινική του Metropolitan Hospital: Συμμετέχει στη μελέτη mRNA V-940 για μεταστατικό μελάνωμα

Το προσωποποιημένο αυτό εμβόλιο «εκπαιδεύει» το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει και να καταπολεμά τα καρκινικά κύτταρα, αφήνοντας άθικτα τα υγιή κύτταρα, μειώνοντας παράλληλα τις παρενέργειες. Χρησιμοποιήθηκε στο πρώιμο μελάνωμα με ενθαρρυντικά αποτελέσματα και τώρα δοκιμάζεται και στη μεταστατική νόσο, σε κλινική μελέτη που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025 και συμμετέχουν 3 κέντρα από την Ελλάδα.Η εφαρμογή τηςστοέχει αλλάξει τα δεδομένα στην ποιότητα ζωής, την επιβίωση και την ίαση των ασθενών την τελευταία δεκαετία. Από το 2014, με τη χρήση παραγόντων όπως ηεπιτυγχάνονται σημαντικές και μακροχρόνιες ανταποκρίσεις, ενώ με το συνδυασμό, πάνω από το 50% των ασθενών μεξεπερνούν τη δεκαετία επιβίωσης.Η νέα εποχή για τη θεραπεία του καρκίνου έχει ήδη ξεκινήσει συναρπαστικά και γεννά βάσιμες ελπίδες σε εκατομμύρια ανθρώπους. Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο, οι ασθενείς μπορούν να λάβουν αυτές τις θεραπείες δωρεάν, μέσω κλινικών δοκιμών.