14 Οκτωβρίου 2025 Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτρονικών Αποβλήτων

Περίπου 1 εκατομμύριο τόνοι κρίσιμων πρώτων υλών (ΚΠΥ) βρίσκονται σήμερα ενσωματωμένοι ετησίως σε απορριπτόμενα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά προϊόντα στην ΕΕ, το ΗΒ, την Ελβετία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία — το βάρος 100.000 φορτηγών εμπορευματοκιβωτίων, ικανό να περιβάλει τη Γη.Με τη ζήτηση της Ευρώπης για κρίσιμες πρώτες ύλες να αυξάνεται παράλληλα με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τους κινδύνους στην εφοδιαστική, μια σημαντική ανάλυση προσφέρει θεμελιώδη νέα δεδομένα για το ταχύτατα αναπτυσσόμενο μέγεθος και την αξία του ευρωπαϊκού «αστικού μεταλλείου» των ηλεκτρονικών αποβλήτων.Απορριπτόμενα τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, διακομιστές, καλώδια, συσκευές και άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβανομένων και Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Ισλανδία και Νορβηγία, περιέχουν σήμερα ετησίως περίπου 1 εκατομμύριο τόνους κρίσιμων πρώτων υλών (ΚΠΥ), δηλαδή μέταλλα και ορυκτά απαραίτητα για την ενέργεια, τις ψηφιακές υποδομές και τη σύγχρονη άμυνα.Αυτό ισοδυναμεί με το βάρος 100.000 τυπικών εμπορευματοκιβωτίων των 20 τόνων, ή επαρκές αριθμό φορτηγών κοντέινερ 6 μέτρων (20-ποδών) για να περιβάλει τον Ισημερινό της Γης.Η έκθεση, που εκπονήθηκε από την κοινοπραξία FutuRaM για τη Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτρονικών Αποβλήτων, υπογραμμίζει ότι ο εξοπλισμός ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής τεχνολογίας (ΗΗΕ) είναι θεμελιώδης για την οικονομία της Ευρώπης και την καθημερινή ζωή. Αναλύει ρυθμιστικά σύνολα δεδομένων σε όλη την ΕΕ που παρακολουθούν τη διαδρομή του ΗΗΕ από την πρώτη πώληση έως τη μεταχείριση στο τέλος ζωής, και προτείνει τρόπους με τους οποίους η Ευρώπη μπορεί να ανακτήσει περισσότερες από αυτές τις κρίσιμες πρώτες ύλες βελτιώνοντας τη συλλογή, το σχεδιασμό και την ανακύκλωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων (WEEE).(Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Ισλανδία και Νορβηγία,Παράγονται 10,7 εκατομμύρια τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων — περίπου 20 κιλά ανά άτομοΥπάρχουν 29 κρίσιμες πρώτες ύλες στα ηλεκτρονικά απόβλητα1 εκατομμύριο τόνοι κρίσιμων πρώτων υλών ενσωματωμένοι σε αυτή τη ροήΤο 54 % (5,7 εκατ. τόνους) διαχειρίζεται σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις· το 46 % (5,0 εκατ. τόνους) εκτός συμμόρφωσηςΑπό τη νόμιμη επεξεργασία ανακτήθηκαν περίπου 400.000 τόνοι κρίσιμων πρώτων υλών, οι οποίοι περιλαμβάνουν:• 162.000 τόνοι χαλκού• 207.000 τόνοι αλουμινίου

Μέχρι το 2050, ο συνολικός όγκος των ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβανομένων και Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Ισλανδία και Νορβηγία, προβλέπεται να αυξηθεί από 10,7 εκατ. τόνους το 2022 σε 12,5 έως 19 εκατ. τόνους ετησίως, ανάλογα με το σενάριο: επιχειρησιακής συνέχειας, ανάκτησης ή κυκλικότητας Η ποσότητα των κρίσιμων πρώτων υλών (ΚΠΥ) ενσωματωμένων σε αυτή τη ροή αναμένεται να αυξηθεί από ~1,0 εκατ. τόνους το 2022 σε 1,2 έως 1,9 εκατ. τόνους ετησίως έως το 2050. Με άλλα λόγια, ακόμη και αν η συνολική παραγωγή αποβλήτων σταθεροποιηθεί υπό ένα μονοπάτι κυκλικότητας, η συγκέντρωση πολύτιμων υλικών σε προϊόντα όπως φωτοβολταϊκά πάνελ, φορτιστές Η/Ο και διακομιστές θα συνεχίσει να αυξάνεται Ανάλογα με τις πολιτικές επιλογές, τα ποσοστά συλλογής και την αποδοτικότητα της ανακύκλωσης, η Ευρώπη θα μπορούσε να ανακτά μεταξύ 0,9 και 1,5 εκατ. τόνων κρίσιμων πρώτων υλών ετησίως έως το 2050. Με την επιχειρησιακή συνέχιση τα ποσοστά ανάκτησης παραμένουν μέτρια, αφήνοντας μεγάλο μέρος αυτού του πόρου ανεκμετάλλευτο. Στο σενάριο ανάκτησης, οι επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογίες αυξάνουν τις αποδόσεις, ενώ στο σενάριο κυκλικότητας επιτυγχάνονται παρόμοιοι όγκοι ανάκτησης παρά τη δημιουργία λιγότερων αποβλήτων — απόδειξη ότι ο πιο έξυπνος σχεδιασμός, η επισκευή και η επαναχρησιμοποίηση μπορούν να ισορροπήσουν τη μείωση αποβλήτων με ισχυρές επιστροφές υλικών Το σενάριο της κυκλικότητας προσφέρει ένα «διπλό μέρισμα»: διατηρεί τους ετήσιους όγκους αποβλήτων κοντά στα σημερινά 10,7 εκατ. τόνους, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την ανάκτηση πάνω από 1 εκατομμύριο τόνους ΚΠΥ ετησίως. Αυτή η σταθερότητα μειώνει την περιβαλλοντική πίεση, περιορίζει τον κίνδυνο επικίνδυνων διαρροών και εξασφαλίζει ότι η Ευρώπη έχει μια ανθεκτική πηγή μετάλλων όπως χαλκός, αλουμίνιο και παλλάδιο. Επισημαίνει επίσης ότι δεν αρκεί να εξετάζουμε πόσα ηλεκτρονικά απόβλητα παράγονται, αλλά πόσο αποτελεσματικά σχεδιάζουμε τα προϊόντα για διάσπαση, τα συλλέγουμε στο τέλος ζωής και τα επεξεργαζόμαστε μέσω προηγμένης ανακύκλωσης

Μεγάλος εξοπλισμός, όπως πλυντήρια και πλυντήρια πιάτων: από 4,0 σε έως 7,5 εκατ. τόνους Μικρός εξοπλισμός: από 3,2 έως 4,5 εκατ. τόνους Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας: από 1,8 έως 3,3 εκατ. τόνους Μικρή Πληροφορική (small IT): από 0,8 έως 1,0 εκατ. τόνους Οθόνες και μονίτορ: προβλέπεται πτώση συνολικά, από 0,8 εκατ. τόνους σε 0,7 με 0,4 εκατ. τόνους Φωτοβολταϊκά πάνελ: από 150.000 τόνους (2022) έως και 2,2 εκατ. τόνους (2050), αντανακλώντας τη μετάβαση της Ευρώπης στην ηλιακή ενέργεια Λαμπτήρες: παραμένουν σταθεροί γύρω στους ~100.000 τόνους

Συλλογή περισσότερο, απώλειες λιγότερες. Η μεγαλύτερη απώλεια βρίσκεται στη φάση της συλλογής. Η επέκταση ευέλικτων σημείων επιστροφής, η επιστροφή από καταστήματα και τα δημοτικά σημεία αυξάνει τις ροές εντός των συμμορφούμενων διαδρομών Σχεδιασμός για αποσυναρμολόγηση. Ομοιογενή ταχυσύνδετα, προσβάσιμα modules και σαφής σήμανση υλικών διευκολύνουν την εξαγωγή μαγνητών, πλακετών, καλωδίων, συμπιεστών και οθονών όπου συγκεντρώνονται οι κρίσιμες πρώτες ύλες Στόχευση κατάλληλων εξαρτημάτων. Προτεραιότητα στα εξαρτήματα πλούσια σε κρίσιμες πρώτες ύλες — για παράδειγμα, σκληροί δίσκοι και μοτέρ για σπάνιες γαίες, πλακέτες κυκλωμάτων για μέταλλα πλατινών και καλωδίωση για χαλκό Κλιμάκωση δυναμικότητας ανακύκλωσης στην Ευρώπη. Επενδύσεις σε προηγμένες μεθόδους (μηχανικές, υδρομεταλλουργικές, πυρομεταλλουργικές) αυξάνουν τις αποδόσεις και μειώνουν τις απώλειες Ευθυγράμμιση κινήτρων. Πολιτικά εργαλεία όπως απαιτήσεις για οικοσχεδίαση, επιδιόρθωση και ανθεκτικότητα, καθώς και οικονομικά μέσα μπορούν να κάνουν την ανάκτηση την ορθολογική επιλογή σε όλη την αλυσίδα αξίας

Νέες μονάδες ανακύκλωσης: επενδύσεις σε διαχωρισμό, υδρομεταλλουργία και «αστικές εξορύξεις» Δημιουργία θέσεων εργασίας: χιλιάδες θέσεις σε συλλογή, logistics, επισκευή, αποσυναρμολόγηση και υψηλής τεχνολογίας ανακύκλωση Διατήρηση αξίας: αντί να εξάγουμε απόβλητα ή να χάνουμε μέταλλα στην υγειονομική ταφή, η Ευρώπη κρατά δισεκατομμύρια ευρώ αξίας σε κυκλοφορία

• 12.000 τόνοι πυριτίου• 1.000 τόνοι βολφραμίου• 2 τόνοι παλλαδίουΑκόμα και εντός των συμμορφούμενων συστημάτων, περίπου 100.000 τόνοι κρίσιμων πρώτων υλών χάνονται — κυρίως σπάνιες γαίες σε μαγνήτες και φθορίζοντα υλικάΟι μη συμμορφούμενες διαδρομές οδηγούν σε μεγάλες απώλειες:• 3,3 εκατ. τόνοι αναμειγνύονται με μεταλλικά απόβλητα μερικής ανάκτησης• 700.000 τόνοι ταφίζονται ή καίγονται· 400.000 τόνοι εξάγονται για επαναχρησιμοποίηση• Το υπόλοιπο παραμένει απαρακολούθητοΗ γνώση των προϊόντων και των εξαρτημάτων που περιέχουν κρίσιμες πρώτες ύλες είναι το πρώτο βήμα για την ανάκτησή τους.Οι ΚΠΥ εμφανίζονται σε κοινές συσκευές: ο χαλκός σε καλώδια και πλακέτες, το αλουμίνιο σε περιβλήματα και πλαίσια, και τα μέταλλα της ομάδας πλατινών σε κυκλώματα και οθόνες.Μικρές αλλά υψηλής αξίας ποσότητες όπως παλλάδιο, νεοδύμιο, δυσπρόσιο, ταντάλιο, γάλλιο και άλλες σπάνιες γαίες χρησιμοποιούνται σε καθημερινές συσκευές όπως φορητούς υπολογιστές, οθόνες αφής, σεσουάρ, δραπανοκατσαβίδια, χειριστήρια παιχνιδιών και ιατρικές συσκευές.Πολλά υλικά εξάγονται από σκληρούς δίσκους και μοτέρ (σπάνιες γαίες σε μαγνήτες), πλακέτες κυκλωμάτων (μέταλλα πλατινών), και καλωδίωση (χαλκός).Η έκθεση επισημαίνει τον χαλκό και το αλουμίνιο ως ΚΠΥ που ανακυκλώνονται ήδη σε κλίμακα και δείχνουν τι είναι εφικτό όταν τα συστήματα ανακύκλωσης είναι ισχυρά.Άλλα υλικά, ιδίως το παλλάδιο και οι σπάνιες γαίες στους μαγνήτες, ανακτώνται σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για καλύτερο σχεδιασμό για αποσυναρμολόγηση, στοχευμένες συλλογές και προηγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας.Η ανάκτηση πυριτίου, αργύρου και σπάνιων μετάλλων από φωτοβολταϊκά πάνελ — την ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία ηλεκτρονικών αποβλήτων — θα είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας.Παράλληλα, οι φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, οι μπαταρίες και οι κινητήρες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε χαλκό, μαγνήτες σπανίων γαιών και αλουμίνιο.Και οι διακομιστές και τα κέντρα δεδομένων, γεμάτα με αλουμινένια περιβλήματα, καλωδιώσεις χαλκού και κυκλώματα πλούσια σε παλλάδιο, αντιπροσωπεύουν μια αυξανόμενη «αστική ορυκτοφορία».“Τα ηλεκτρονικά απόβλητα της Ευρώπης δεν είναι σκουπίδι — είναι ένας πολύ-δισεκατομμυρίων πόρος που περιμένει να αξιοποιηθεί,” είπε ο Kees Baldé, Ανώτερος Επιστημονικός Ειδικός της UNITAR SCYCLE και συντονιστής του έργου FutuRaM. “Κάθε κιλό που ανακτούμε και κάθε συσκευή που επισκευάζουμε ενισχύει την οικονομία μας, μειώνει την εξάρτηση και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας — και η ακριβής εμπειρική βάση είναι κρίσιμη για τη λήψη αποφάσεων και την πολιτική ανάπτυξης.”Η μετατροπή των ηλεκτρονικών αποβλήτων σε πόρο δημιουργεί οικονομική αξία σε όλη την Ευρώπη, προσθέτει:Με υλικά όπως το παλλάδιο που κοστίζει $25.000–30.000 ανά κιλό, ακόμη και μικρές βελτιώσεις στην ανάκτηση θα μπορούσαν να αποφέρουν εκατοντάδες εκατομμύρια σε αξία.Πέρα από την ανακύκλωση, το σενάριο κυκλικότητας δείχνει πώς η Ευρώπη μπορεί να κρατήσει σταθερούς τους όγκους αποβλήτων ενώ ανακτά περισσότερα υλικά — επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής των προϊόντων, καθιστώντας τις συσκευές πιο εύκολες στην επισκευή και σχεδιάζοντάς τις για αποσυναρμολόγηση.“Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο μειώνει την περιβαλλοντική πίεση, αλλά ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού και δημιουργεί θέσεις εργασίας στην επισκευή και επαναχρησιμοποίηση. Υπογραμμίζει ότι τα μεγαλύτερα κέρδη δεν προέρχονται μόνο από καλύτερη μεταχείριση στο τέλος ζωής, αλλά από πιο έξυπνες επιλογές σε πρώιμα στάδια της ζωής ενός προϊόντος.”