Διαγωνισμός Viasat World: H Nova και το Viasat World δίνουν δώρο ένα ταξίδι για 2 στο Λονδίνο!

Ο διαγωνισμός, με αφορμή την προβολή των σειρών «Mπουκ» (κάθε Τετάρτη στις 22:00) & «Οικογένεια Φόρσαϊτ» (κάθε Τρίτη στις 22:00) στο Epic Drama και του ντοκιμαντέρ «Βασιλείς Δολοφόνοι» (κάθε Τρίτη 22:00) στο Viasat History, αφορά νέους και υφιστάμενους ενεργούς συνδρομητές τηλεόρασης Nova και μέσω κλήρωσης 1 τυχερός θα κερδίσει το ταξίδι στο Λονδίνο για 2 άτομα