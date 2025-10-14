Η μπίρα Fischer ενώνει ξανά το κοινό του σινεμά στις Νύχτες Πρεμιέρας

H Fischer, η πιο σινεφίλ μπιρα, έδωσε γευση σε κάθε κινηματογραφική εμπειρια

Η Βασιλική Καψιώχα, Junior Brand Manager της Fischer, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της

Γι’ αυτό, η πιο σινεφίλ μπίρα της πόλης βρέθηκε και φέτος στο πλευρό τουστηρίζοντας για έβδομη συνεχή χρονιά τοΑπό τηνη Fischer μοιράστηκε με τους σινεφίλ της πόλης τη μαγεία του φεστιβάλ, γεμάτη εικόνες, ιστορίες και συναισθήματα.Η αυλαία άνοιξε με την προβολή της ταινίαςτου, παρουσία του διεθνώς καταξιωμένου Έλληνα δημιουργού ενώ η φεστιβαλική εμπειρία κορυφώθηκε με την ταινίατουπου σηματοδότησε την Τελετή Λήξης και Απονομής Βραβείων του ΦεστιβάλΞεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίαςπαρουσία του σπουδαίου ηθοποιού και πρωταγωνιστήκαι του σκηνοθέτη - γιου του Ronan Day-Lewis, τα έσοδα της οποίας διατέθηκαν για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή.Μέσα απόσετης πόλης, το κοινό ταξίδεψε σε νέους κόσμους και είχε την ευκαιρία να γίνει ο πραγματικός πρωταγωνιστής, επιλέγοντας την αγαπημένη του ταινία μέσα από τοΗ φετινή συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή, μενα αναδεικνύουν ως αγαπημένη τους ταινίατου Χασάν Χαντί. Το βραβείο απένειμε ηJunior Brand Manager της Fischer, η οποία δήλωσε:«Κάθε φορά που τα φώτα χαμηλώνουν και η οθόνη ζωντανεύει, ξεκινά μια εμπειρία που μας φέρνει κοντά.Για εμάς στη Fischer, το σινεμά δεν είναι απλώς εικόνες σε μια οθόνη· είναι οι στιγμές που μοιραζόμαστε, οι σκέψεις και τα συναισθήματα που γεννιούνται μετά από κάθε προβολή.