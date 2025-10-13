«Ανεξάρτητα Κράτη»: Η νεοελληνική δραματουργία στα καλύτερά της

Παράσταση συνόλου, ακατάπαυστου ρυθμού και αυθεντικής 70s ατμόσφαιρας, αποσπάει διαμιάς την προσοχή και καθηλώνει, με εξαιρετικές ερμηνείες από χαρακτήρες που μένουν αξέχαστοι (όπως οι Στάθης Σταμουλακάτος, Μάκης Παπαδημητράτος, Θάνος Αλεξίου, Άλκηστις Ζιρώ) και κινηματογραφική σκηνοθεσία όπου η μία κρίσιμη σκηνή διαδέχεται την άλλη.

Οι δημιουργοί και οι βασικοί συντελεστές του Κωλόκαιρου, μίας από τις πιο επιτυχημένες και πολυσυζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών, δημιουργούν ένα έξοχο δείγμα νεοελληνικής δραματουργίας που στηλιτεύει τον κρατικό αυταρχισμό, την πατριαρχία, τη διαπλοκή και δείχνει πώς τα Μέσα Ενημέρωσης μετατρέπονται σε ιδεολογικούς μηχανισμούς κατασκευής της πραγματικότητας. Παρότι προϊόν μυθοπλασίας, ο καθένας μπορεί να βρει στην παράσταση γνώριμα στοιχεία, σε σχέση με τη ρόλο και τη διαπλοκή των ΜΜΕ, της τότε εποχής. Αλλά και να κάνει τους απαραίτητους συνειρμούς με το σήμερα.



Δεκέμβριος 1977. Ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης μετά από καταδίωξη της αστυνομίας, κλείνεται στο διαμέρισμά του στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του, αρνείται να παραδοθεί και κατόπιν τετράμηνης πολιορκίας το κηρύσσει Ανεξάρτητο Κράτος. 11 Ιουλίου 1978. Τρίτη ξημερώματα γύρω στις 4:00. Στα γραφεία γνωστής εφημερίδας φτάνει η είδηση του θανάτου του γιατρού μετά από την εντολή του υπουργείου δημόσιας τάξης για επέμβαση και λήξη της πολιορκίας.



Μέσα σε αυτά τα γραφεία, γινόμαστε μάρτυρες της ζωής των δημοσιογράφων του οργανισμού από εκείνη την ημέρα, μέχρι και την επέτειο του θανάτου του Βασίλη Τσιρώνη ακολουθώντας την φανταστική ιστορία της Μαρίας Θεοφίλου, μιας νεαρής δημοσιογράφου η οποία γοητευμένη από την περίπτωση του γιατρού, αποφασίζει να εισχωρήσει στην υπόθεση και να μάθει την αλήθεια σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του. Ήταν αυτοκτονία όπως ισχυρίστηκε η αστυνομία ή κρατική δολοφονία;



Ένα έργο για την αξία της αλήθειας και τη δυσκολία αναζήτησης της, για τα Media και τη θέση της γυναίκας μέσα σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, κάτω από την πίεση της σκληρότητας κρατικών και παρακρατικών μηχανισμών αλλά και τη βαριά σκιάς της ιστορικότητας της πραγματικής ιστορίας, που μουδιάζει τη φυσική διάθεση και τάση του ατόμου προς την ελευθερία.

Παραστάσεις: Κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00

