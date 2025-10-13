Η L'Oreal Professionnel παρουσίασε το πιο φαντασμαγορικό event της χρονιάς για το επαναλανσάρισμα της εμβληματικής βαφής Majirel

Μια γιορτή αφιερωμένηβαφή της μάρκας, η οποία επιστρέφει αυτό το φθινόπωρο πιο ανανεωμένη από ποτέ για να γίνει το απόλυτο εργαλείο κάθε κομμωτή που θέλει να εξελίξει τις δεξιότητες του και να απογειώσει το βαφείο του.Στη σκηνή του Onassis Ready, ηυποδέχτηκεΤον, έναν από τους πιο αναγνωρισμένους colorists της νέας γενιάς με ειδίκευση στις elegant πολυδιάστατες τεχνικές χρώματος και έντονη παρουσία σε fashion events και εκπαιδευτικά masterclasses σε όλο τον κόσμο.Μαζί του στη σκηνή βρέθηκε και ο, ένας από τους σημαντικότερους κομμωτές της Ευρώπης, γνωστός για τα εντυπωσιακά red carpet looks και τις συνεργασίες του με κορυφαία περιοδικά όπως Vogue, Elle και GQ. Δύο καταξιωμένοι hair artists που παρουσίασαν on stage τα δικά τους μυστικά και τεχνικές, αποκαλύπτοντας μοναδικές χρωματικές μεταμορφώσεις που ενθουσίασαν το κοινό.Την βραδιά απογείωσε η, η πιο επιδραστική hair artist του Ηνωμένου Βασιλείου και Ιδρύτρια του Not Another Salon & Not Another Academy, με πολλά διεθνή βραβεία, αλλά και πολυετή εμπειρία στις εκπαιδεύσεις, με μαθητές σε όλον τον κόσμο. Μέσα από μια διαδραστική παρουσίαση, η Sophia Hilton μοιράστηκε με όλους τους συνεργάτες της μάρκας τη δική της συνταγή της επιτυχίας, αναδεικνύοντας, ως εργαλεία επαγγελματικής ανάπτυξης κάθε κομμωτή.Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν τα πάντα για τις νέες τάσεις για την σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας '25 - '26, μέσα από ένα αποκλειστικό βίντεο από τηνΗ εκδήλωση συνεχίστηκε με τους, οι οποίοι παρουσίασαν τις δικές τουςμε λαμπερά hair looks, χρησιμοποιώντας τις νέες αποχρώσεις της βαφής και μοιράστηκαν με το κοινό, τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν τη Majirel.Η εμβληματική βαφή της μάρκας φέρνει τηαπό την ανανεωμένη τεχνολογία της,

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μία από τιςπαρέλασαν στη σκηνή αποκαλύπτοντας εντυπωσιακές χρωματικές δημιουργίες που αποτέλεσαν πηγή έμπνευση για κάθε επαγγελματία κομμωτή.Την πασαρέλα ακολούθησεσε ένα, όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να βγάλουν φωτογραφίες με τα installations της Majirel και τον διαδραστικό καθρέπτη, διαλέγοντας τη δική τους αγαπημένη απόχρωση, σε ένα σκηνικό που θύμιζε ένα exclusive after fashion show.Το παρόν έδωσανπου συνδέονται με τη μάρκα και τους L’Oréal Pro Artists που την εκπροσωπούν.Ανάμεσά τους η αγαπημένη παρουσιάστρια, ενώ και περισσότερες απόβρέθηκαν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή και γνώρισαν από κοντά όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που κάνουν τη L’Oréal Professionnel μοναδική., δήλωσε σχετικά «Για περισσότερα από 100 χρόνια, η L’Oréal Professionel οδηγεί τις εξελίξεις στον κλάδο της κομμωτικής, βρισκόμενη πάντα στο πλευρό των κομμωτών και εμπνέοντας τους γύρω από τις τελευταίες τεχνικές και τάσεις που κυριαρχούν για να απογειώσουν τις δεξιότητες τους. Το επαναλανσάρισμα της πιο εμβληματικής βαφής της μάρκας Majirel επισφραγίζεται με τη σημερινή γιορτή γύρω από το χρώμα και αποδεικνύει για μια ακόμη φορά πώς η L’Oréal Professionel δεν επαναπαύεται, αλλά συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της κομμωτικής τέχνης και επηρεάζει τις εξελίξεις του αύριο».Παράλληλα, η, ανέφερε σχετικά: «Οι δράσεις μας γυρίζουν πάντοτε γύρω από την εκπαίδευση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των συνεργατών μας, γεγονός που αποδεικνύεται και σήμερα σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά events που έχει διοργανώσει ποτέ η L’Oréal Professionel για το επαναλανσάρισμα της εμβληματικής βαφής της μάρκας Majirel, συσπειρώνοντας την κομμωτική κοινότητα. Στόχος μας ήταν και παραμένει πάντοτε να οδηγούμε τις εξελίξεις και να απογειώνουμε τη δημιουργικότητα και το ταλέντο όλων των επαγγελματιών κομμωτών».