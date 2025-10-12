Το Θεώρημα Του SADECK στην Αθήνα

Κλείσιμο

Ονειροπόλος, τελειομανής, φαινόμενο. Ή αλλιώς, πως μπορεί κανείς να ξεκινήσει ολομόναχος, με μοναδικά του εφόδια το αστείρευτο καλλιτεχνικό του τάλαντο και το πάθος του για τον χορό, από τις φτωχογειτονιές του Στρασβούργου, για να κατακτήσει - κυριολεκτικά - τον κόσμο ολόκληρο! Ολόχρυσα μετάλλια του, η παρουσία των εμπνευσμένων του χορογραφιών στις πασαρέλες του Louboutin και του Coperni, στις τελετές των Παρισινών Paraolympics, στα βραβεία Grammy, στα βίντεο κλιπς της Shakira και των Black Eyed Peas.Και κάπως έτσι έφτασε η ώρα να παρελάσει ο χαρισματικός Γάλλος και από το εμβληματικό μνημείο στις ρίζες της Ακρόπολης, σε μια παράσταση που η φθινοπωρινή πρωτεύουσα καρτερούσε με έκδηλο ενδιαφέρον. Κυρίες και κύριοι, ο Sadeck Berrabah και οι αεικίνητοι κομπανιέροι του, εντός ολίγου, πρόκειται να σας ενθουσιάσουν!Και πραγματικά ο κόσμος που από νωρίς άρχισε να συρρέει το βράδυ της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου στο - ελάχιστα πριν κλείσει τις πύλες του, για μια τριετία λόγω εργασιών συντήρησης - Ηρώδειο, αγωνιούσε για τι πρόκειται να παρακολουθήσει στην σκηνή του Ρωμαϊκού θεάτρου. Είχαν φροντίσει, άλλωστε, να εξάψουν την προσμονή του κοινού τα αναρίθμητα φιλμάκια στο διαδίκτυο, που διαλαλούσαν το εντυπωσιακά άρτιο κομψοτέχνημα της ομάδας του πασίγνωστου χορογράφου. Και πιστοί στο ραντεβού τους, λίγο μετά τις εννιά, με τους φωτισμούς χαμηλωμένους, οι σαράντα και πλέον αρτίστες της κίνησης, εκκίνησαν το πρόγραμμα τους, με έναν και μοναδικό σκοπό: Να αφήσουν με το στόμα ανοικτό, όλους όσους κατέκλυσαν από άκρο εις άκρου, το αρχαίο Ωδείο.Η έκφραση Murmuration ορίζει εκείνο το μοναδικό θέαμα που συμβαίνει στον ουρανό, όταν το σμήνος των πτηνών, κινούμενο σε μια απίστευτη αρμονία, ζωγραφίζει στον αέρα μια αληθινά μαγευτική εικόνα. Αυτό ακριβώς το φυσικό φαινόμενο, ορίζει και την θεματική βάση της παράστασης του Φραντσέζου χορογράφου, που στήνει τους χορευτές του στην ομοιάζουσα με τους αιθέρες πίστα, όπως ακριβώς πράττουν τα πουλιά. Η δύναμη της συλλογικότητας, που μετατρέπει την κάθε ξεχωριστή οντότητα σε αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας, την στιγμή που οι πολλοί μεταλλάσσονται στο ένα, στην μονάδα. Έκδηλοι οι σοσιολογικοί συμβολισμοί, όπως οφείλει το κάθε μοντέρνο αρτιστικό πόνημα, γύρω από την αλληλέγγυα συμπεριφορά του ατόμου, που ορθά δομημένη σε σχέση με των όμοιων διπλανών του, μπορεί να προσδώσει μια ιδιαίτερη δυναμική στην έννοια του αθροίσματος.Στο κτίσιμο του έργου του ο Sadeck χρησιμοποιεί τα ευλύγιστα και προπονημένα κορμιά, μα κυρίως τα γυμνά άκρα των χορευτών του, για να αποδώσει με κατευθυντήριες γραμμές τις θεωρίες των μαθηματικών και της γεωμετρίας, για να αποδώσει με τελειότητα αυτή ακριβώς την μετατροπή από το μοναδικό στο όλο. Απίθανες εικόνες, ξεχωριστής καλαισθησίας και κινησιολογικής σύμπνοιας, με γενικό πρόσταγμα το τέμπο της ατμοσφαιρικής μουσικής επένδυσης, που αποτελεί σύνθεση του αδελφού του χορογράφου. "Είναι οικογενειακή μας υπόθεση" ομολογεί ο ίδιος λίγες στιγμές πριν το ανκόρ ενώπιον των εκστασιασμένων κερκίδων. Πέντε χιλιάδων συμμετοχικού κόσμου, όλων των ηλικιών, που ο καλλιτέχνης όρισε ως το σμήνος της μιας βραδιάς, δίνοντας τους, με κέφι, μπρίο και χιουμοριστική διάθεση, τις βασικές οδηγίες να πετάξουν αντάμα στον Αθηναικό ουρανό. Άλλο υπερθέαμα και τούτο, το να απογειώνεις τα κατάμεστα μάρμαρα στις ράχες του Παρθενώνα.Θεώρημα του Sadeck που δεν περιορίζεται μόνο στους πανομοιότυπα σκουρόχρωμα κι ανάλαφρα ντυμένους επαγγελματίες χορευτές του ή ακόμη πιότερο στο ετερόκλητο πλήθος της εξέδρας, που ερασιτεχνικά σταύρωσε παλάμες και αγκώνες, εκδηλώνοντας την επιθυμία του να μονιάσει, να γίνει ένα. Αλλά επεκτείνεται σε ολάκερο το εύρος μιας κοινωνίας, που μόνο με αυτό το πνεύμα της αγαστής ομοφωνίας και ομοθυμίας, θα έχει την δύναμη να προοδεύσει. Το ραντεβού της Ελλάδας με τον καλλιτεχνικό θρίαμβο του Murmuration παραμένει πλέον ανοιχτό, αφού τα συντεταγμένα αποδημητικά, στην παγκόσμια βόλτα τους, πουλιά δεν θα αργήσουν να επισκεφτούν ξανά τον τόπο μας.