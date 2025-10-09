Διπλή παγκόσμια διάκριση για το Sani Resort

Κλείσιμο

για τοκαι σημαντικές επιτυχίες για ταστηνκαι την, επεφύλαξε ο καταξιωμένος θεσμός τωνΓια μία ακόμη χρονιά, τοαναδείχθηκε, καταλαμβάνοντας τηντων βραβείων και τη. Η διπλή αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διεθνών βραβεύσεων, επιβεβαιώνοντας τη θέση του Sani ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς πολυτελών οικογενειακών διακοπών παγκοσμίως.Στο πλαίσιο της φετινής βράβευσης, συνολικά τέσσερα θέρετρα τουστην Ελλάδα και την Ισπανία ψηφίστηκαν ως τακαι τηναπό τους αναγνώστες του έγκριτου ταξιδιωτικού περιοδικού. Στην ψηφοφορία των Readers’ Choice Awards 2025, συμμετείχαναπό όλο τον κόσμο, οι οποίοι ανέδειξαν τους αγαπημένους τους προορισμούς, θέρετρα, κρουαζιέρες και αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ άλλων.Το Sani Resort κατέκτησε την πρώτη θέση στην αμερικανική και τη δεύτερη στη βρετανική έκδοση των Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025, βραβεία που προέρχονται από δύο από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές αγορές του διεθνούς τουρισμού.Το πολυτελές παραθαλάσσιο θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos εκτείνεται σε ένα φυσικό καταφύγιο 4.000 στρεμμάτων στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής και αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς για τον πολυτελή τουρισμό της Μεσογείου, με πλειάδα διεθνών πιστοποιήσεων και βραβεύσεων για την ποιότητα της φιλοξενίας και τις βιώσιμες πρακτικές του. Στα πέντε βραβευμένα ξενοδοχεία του, όπου συνυπάρχουν αρμονικά τρεις μοναδικοί φυσικοί κόσμοι -οι σμαραγδένιες παραλίες, τα πυκνά πευκοδάση και οι προστατευόμενοι υγρότοποι- οι επισκέπτες απολαμβάνουν υπηρεσίες και υποδομές υψηλού επιπέδου: 40 εστιατόρια και μπαρ, πισίνες και spa, διεθνείς αθλητικές ακαδημίες (Rafa Nadal Tennis Center, Bear Grylls Survival Academy, Chelsea Football Club), kids clubs και ιδιωτική μαρίνα σκαφών. Επιπλέον, τα διεθνώς αναγνωρισμένα Sani Festival και Sani Gourmet ενώνουν κάθε χρόνο φίλους της υψηλής γαστρονομίας και της μουσικής, φιλοξενώντας κορυφαίους δημιουργούς από όλο τον κόσμο.Τα, που έχουν ξεχωρίσει με την πολυτελή all-inclusive φιλοξενία τους, συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν σε παγκόσμιο επίπεδο, με κορυφαίες θέσεις στα Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025 τόσο στιςόσο και στοΤο, που ξεκίνησε τη λειτουργία του μόλις το 2023 στη νοτιοανατολική ακτή της Μαγιόρκα, κατέκτησε τηστην κατηγορίαστη βρετανική έκδοση, εντυπωσιάζοντας τους αναγνώστες με την εξαιρετική του τοποθεσία σε ένα φυσικό περιβάλλον ανάμεσα σε δύο αμμώδεις όρμους και δίπλα στο Εθνικό Πάρκο Μοντράγκο, σε μία ακτογραμμή μήκους ενός χιλιομέτρου. Το πολυτελές θέρετρο συνδυάζει το χαρακτηριστικό μεσογειακό στυλ της μάρκας Ikos με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξωτικής Μαγιόρκας, προσφέροντας απαράμιλλη φιλοξενία με υψηλές προδιαγραφές βιωσιμότητας.Στην Κέρκυρα, το, που εκτείνεται σε 25 στρέμματα καταπράσινης έκτασης και ένα μαγευτικό παραθαλάσσιο μέτωπο, συνδυάζοντας το σύγχρονο μεσογειακό στυλ με τη ζεστή ελληνική φιλοξενία, αναδείχθηκε τρίτοστην αμερικανική έκδοση των Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards. Το δεύτερο θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos στο νησί της Κέρκυρας, το, που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2023, κέρδισε, επίσης, τις εντυπώσεις, καταλαμβάνοντας τηντόσο στηνόσο και στητου επιδραστικού περιοδικού. Το θέρετρο, που βρίσκεται στην ανατολική ακτή του νησιού, προσφέρει πολυτελή δωμάτια και σουίτες με θέα στη θάλασσα, εξαιρετική γαστρονομία και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.Με το, τα Ikos Resorts επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία των διακοπών πολυτελείας, συνδυάζοντας την εκλεπτυσμένη ευρωπαϊκή κουλτούρα, το ελληνικό DNA της ζεστής φιλοξενίας, εξατομικευμένες υπηρεσίες πέντε αστέρων και βραβευμένη γαστρονομία, με την αειφορία -ως φιλοσοφία και τρόπο ζωής- να είναι αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εμπειρίας που απολαμβάνουν οι επισκέπτες.Τοείναι μία από τις σημαντικότερες και πιο επιδραστικές εκδόσεις για τον τουρισμό και τα ταξίδια διεθνώς, με εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο. Τα βραβεία, που πραγματοποιούνται σταθερά σε ετήσια βάση από το 1988, βασίζονται αποκλειστικά στις αξιολογήσεις και τις ψήφους των αναγνωστών, με βάση τις προσωπικές τους εμπειρίες και ταξίδια, και γι’ αυτό θεωρούνται υψηλής αξιοπιστίας και κύρους για την τουριστική βιομηχανία.