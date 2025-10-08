Χτίζοντας το μέλλον της εργασίας με πυρήνα τον άνθρωπο
Χτίζοντας το μέλλον της εργασίας με πυρήνα τον άνθρωπο
Η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της AVIS επενδύει στις ανάγκες των εργαζομένων, προσφέροντας ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και προσωπικής ευημερίας
Στον ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο που ζούμε, οι επιχειρήσεις μετασχηματίζονται διαρκώς για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών. Η νέα εποχή της εργασίας, εκτός από αριθμούς και δείκτες ανάπτυξης, περιλαμβάνει και σχέσεις εμπιστοσύνης, ευκαιρίες εξέλιξης, ενσυναίσθηση και σεβασμό στις ανάγκες των εργαζομένων. Η AVIS, με πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά, χτίζει το δικό της μοντέλο διοίκησης με επίκεντρο τον άνθρωπο, επενδύοντας σε δράσεις που βελτιώνουν την εργασιακή καθημερινότητα και ταυτόχρονα δημιουργούν μια κουλτούρα που εμπνέει και κινητοποιεί.
Ανθρωποκεντρική διοίκηση: Ο εργαζόμενος στο επίκεντρο
Η AVIS θέτει την εμπειρία του εργαζομένου στον πυρήνα κάθε επιχειρησιακής απόφασης. Μέσα από την ετήσια Έρευνα Εμπειρίας Εργαζομένων, συλλέγεται πολύτιμο feedback από όλο το προσωπικό, ενώ κατά τη διάρκεια της χρονιάς διεξάγονται σύντομες έρευνες Pulse Surveys, που επιτρέπουν στην εταιρεία να αφουγκράζεται τις ανάγκες των ανθρώπων της. Διαμορφώνεται έτσι ένα πλάνο δράσης με στοχευμένες ενέργειες που κάνουν το εργασιακό περιβάλλον καλύτερο για όλους.
Τα strategy meeting είναι μια ευκαιρία να έρθει η διοίκηση πιο κοντά με τους υπαλλήλους, και να συμμετέχουν όλοι στο στρατηγικό όραμα της εταιρείας. Την ίδια στιγμή, η συνεισφορά κάθε εργαζομένου αναγνωρίζεται έμπρακτα μέσω του προγράμματος “Avis Leaders”, που περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες βραβείων: το Acknowledgement Award για τα χρόνια προσφοράς, το Breakthrough Award για καινοτόμες ιδέες, το Aspirational Award για όσους μετατρέπουν το όραμα σε πράξη, με συνέπεια και ενθουσιασμό, και το βραβείο Revenue & NPS, που επιβραβεύει την υπερεπίτευξη στόχων, συνδυάζοντας οικονομικά αποτελέσματα και ικανοποίηση πελατών.
