Cenergy Holdings: Δύναμή της οι άνθρωποί της
Με σταθερή προσήλωση στην ασφάλεια, με έμπρακτη στήριξη στην καθημερινότητα των εργαζομένων και με πρωτοβουλίες που επαναπατρίζουν ταλαντούχους Έλληνες, ο Όμιλος καθορίζει τις εξελίξεις
Στην Cenergy Holdings, η ανάπτυξη δεν είναι τυχαία· είναι αποτέλεσμα στρατηγικής επένδυσης στο πιο πολύτιμο κεφάλαιο: τους ανθρώπους της. Γιατί πίσω από την τεχνολογική αριστεία των εταιριών Hellenic Cables και Σωληνουργεία Κορίνθου, βρίσκεται μια ενιαία κουλτούρα στήριξης, συνεργασίας και συνεξέλιξης. Μέσα από προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και μια εδραιωμένη κουλτούρα συνεργασίας, η Hellenic Cables και η Σωληνουργεία Κορίνθου, ενδυναμώνουν τους ανθρώπους τους ώστε να αποτελούν πρωταγωνιστές στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.
Ένας Όμιλος που μεγαλώνει δυναμικά
Από 2.300 εργαζόμενους το 2022, οι εταιρίες της Cenergy Holdings απασχολούν σήμερα πάνω από 4.300, σημειώνοντας αύξηση 87% στην απασχόληση γεγονός που καταδεικνύει την εντυπωσιακή αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας. Περισσότερες από 550 νέες προσλήψεις υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και 250 στελέχη σε θέσεις-κλειδιά αποτυπώνουν την εντυπωσιακή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, αναδεικνύοντας την Cenergy Holdings εργοδότη επιλογής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Σύγχρονες παροχές
Η Cenergy Holdings επενδύει σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλέγμα παροχών που καλλιεργεί αίσθημα ασφάλειας, αναγνώρισης και ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή. Από ιατροφαρμακευτική κάλυψη, οικογενειακή στήριξη και ανταμοιβές βάσει απόδοσης, έως προγράμματα well-being και ψυχικής υγείας (Employee Assistance Programs), η εταιρία καλλιεργεί ένα περιβάλλον που εμπνέει εμπιστοσύνη και σταθερότητα.
