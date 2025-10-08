Τα UEFA European Qualifiers για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 παίζουν μπάλα στο γήπεδο του Novasports

Από την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στο ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON

Εθνικές ομάδες της UEFA στο «γήπεδο» των καναλιών Novasports και δράση από τα πρωταθλήματα μπάσκετ Ισπανίας, Ιταλίας, Τουρκίας και το FIBA Basketball Champions League, περιμένει τους συνδρομητές της Nova από την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στο ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON.





Στα κανάλια Novasports δεσπόζει η δράση στα UEFA European Qualifiers για το Μουντιάλ του 2026 και οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όλους τους αγώνες για την 7η και 8η αγωνιστική, όπου δεσπόζουν οι αναμετρήσεις Τσεχία – Κροατία (9/10, 21:45), Πορτογαλία – Ιρλανδία (11/10, 21:45), Σερβία – Αλβανία (11/10, 21:45), Ισπανία – Γεωργία (11/10, 21:45), Ολλανδία – Φινλανδία (12/10, 19:00), Ισλανδία – Γαλλία (13/10, 21:45), Β. Ιρλανδία – Γερμανία (13/10, 21:45), Ουαλία – Βέλγιο (13/10, 21:45), Ισπανία – Βουλγαρία (14/10, 21:45), Λετονία – Αγγλία (14/10, 21:45), Ιταλία – Ισραήλ (14/10, 21:45), Πορτογαλία – Ουγγαρία (14/10, 21:45) οι οποίες θα μεταδοθούν LIVE.





Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου. Η εκπομπή UEFA European Qualifiers Tonight θα πλαισιώσει τις αναμετρήσεις ενώ τo UEFA European Qualifiers: Live Conference Show θα παρουσιάσει λεπτό προς λεπτό τις κρισιμότερες στιγμές και όλα τα γκολ των αγώνων της ημέρας. Στην παρουσίαση των εκπομπών θα είναι ο Νίκος Τζουάννης και η Χριστίνα Κομίνη.



Παράλληλα, στα κανάλια Novasports θα προβληθούν αγώνες μαχητικών τεχνών ONE Friday Fights 128, το τουρνουά τένις WTA 1000 Dongfreng Voyah - Wuhan Open καθώς και η αναμέτρηση Αλμερία-Σαραγόσα (11/10, 19:30) για την 9η αγωνιστική της LaLiga2.



Tι ξεχωρίζει στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια Cosmote Sport οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον αγώνα Οστάνδη-Καρδίτσα (8/10, 21:30) για την 1η αγωνιστική του FIBA Basketball Champions League καθώς και αναμετρήσεις από τα πρωταθλήματα μπάσκετ στην Ισπανία (Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 12/10, 20:00), στην Ιταλία (Bαρέζε – Αρμάνι Μιλάνο 11/10, 19:15) και στην Τουρκία. Παράλληλα, θα δουν και τον αγώνα Όλνταμ – Μπάροου (11/10, 19:30) για την Sky Bet EFL League Twο.



Πέμπτη 9 Οκτωβρίου



19:00 UEFA European Qualifiers – 7η αγωνιστική: Φινλανδία-Λιθουανία Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:00 UEFA European Qualifiers Tonight, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Live Conference Show Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers: Τσεχία-Κροατία Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

21:45 UEFA European Qualifiers: Λευκορωσία-Δανία Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 Διεθνής φιλικός αγώνας: Αγγλία-Ουαλία Novasports Premier League σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

21:45 UEFA European Qualifiers: Κύπρος-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasportsextra1 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

21:45 UEFA European Qualifiers: Μάλτα-Ολλανδία Novasportsextra2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 UEFA European Qualifiers: Αυστρία-Σαν Μαρίνο Novasportsextra3 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

23:45 UEFA European Qualifiers Tonight, B’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

01:00 (REC) UEFA European Qualifiers: Σκωτία-Ελλάδα Novasports Start σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου



Παρασκευή 10 Οκτωβρίου



06:00 WTA 1000 Dongfreng Voyah - Wuhan Open: Α’/Β’/Γ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη και του Γιώργου Λιώρη

14:00 WTA 1000 Dongfreng Voyah - Wuhan Open: Δ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights 128 Novasports5

17:00 UEFA European Qualifiers: Καζακστάν-Λιχτενστάιν Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:00 UEFA European Qualifiers Tonight, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Live Conference Show Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers: Γαλλία-Αζερμπαϊτζάν Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 UEFA European Qualifiers: Γερμανία-Λουξεμβούργο Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

21:45 UEFA European Qualifiers: Ισλανδία-Ουκρανία Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

21:45 UEFA European Qualifiers: Β.Ιρλανδία-Σλοβακία Novasports Premier League σε περιγραφή του

21:45 UEFA European Qualifiers: Βέλγιο-Β.Μακεδονία Novasportsextra1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

21:45 UEFA European Qualifiers: Σουηδία-Ελβετία Novasportsextra2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:45 UEFA European Qualifiers: Κόσοβο-Σλοβενία Novasportsextra3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

23:45 UEFA European Qualifiers Tonight, B’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη



Σάββατο 11 Οκτωβρίου



12:00 WTA 1000 Dongfreng Voyah - Wuhan Open: Α’/Β’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

16:00 UEFA European Qualifiers: Λετονία-Ανδόρα Novasports Start σε περιγραφή του Νικόλαου Παολίνου

19:00 UEFA European Qualifiers: Νορβηγία-Ισραήλ Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:00 UEFA European Qualifiers: Ουγγαρία-Αρμενία Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:30 La Liga 2 – 9η αγωνιστική: Αλμερία-Σαραγόσα Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:00 UEFA European Qualifiers Tonight, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Live Conference Show Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers: Ισπανία-Γεωργία Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 UEFA European Qualifiers: Πορτογαλία-Ιρλανδία Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

21:45 UEFA European Qualifiers: Εσθονία-Ιταλία Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 UEFA European Qualifiers: Βουλγαρία-Τουρκία Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

21:45 UEFA European Qualifiers: Σερβία-Αλβανία Novasports Start σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

23:45 UEFA European Qualifiers Tonight, B’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη



Κυριακή 12 Οκτωβρίου



13:30 WTA 1000 Dongfreng Voyah - Wuhan Open: Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:00 UEFA European Qualifiers – 8η αγωνιστική: Σαν Μαρίνο-Κύπρος Novasports Start σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη

19:00 UEFA European Qualifiers: Ολλανδία-Φινλανδία Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

19:00 UEFA European Qualifiers: Σκωτία-Λευκορωσία Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:00 UEFA European Qualifiers: Ν. Φερόε-Τσεχία Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:00 UEFA European Qualifiers Tonight, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers: Ρουμανία-Αυστρία Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 UEFA European Qualifiers: Κροατία-Γιβραλτάρ Novasports1 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

21:45 UEFA European Qualifiers: Λιθουανία-Πολωνία Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

23:45 UEFA European Qualifiers Tonight, B’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

01:00 (REC) UEFA European Qualifiers: Δανία-Ελλάδα Novasports Start σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου



Δευτέρα 13 Οκτωβρίου



TBC WTA 250 Kinoshita Group Japan Open: Αγώνας Σάκκαρη Novasports6

21:00 UEFA European Qualifiers Tonight, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Live Conference Show Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers: Ισλανδία-Γαλλία Novasports1

21:45 UEFA European Qualifiers: Σλοβενία-Ελβετία Novasports2

21:45 UEFA European Qualifiers: Β.Ιρλανδία-Γερμανία Novasports3

21:45 UEFA European Qualifiers: Ουκρανία-Αζερμπαϊτζάν Novasports4

21:45 UEFA European Qualifiers: Σουηδία-Κόσοβο Novasports5

21:45 UEFA European Qualifiers: Σλοβακία-Λουξεμβούργο Novasports6

21:45 UEFA European Qualifiers: Β.Μακεδονία-Καζακστάν Novasports Start

21:45 UEFA European Qualifiers: Ουαλία-Βέλγιο Novasports Premier League

23:45 UEFA European Qualifiers Tonight, B’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη



Τρίτη 14 Οκτωβρίου



19:00 UEFA European Qualifiers: Εσθονία-Μολδαβία Novasports1

21:00 UEFA European Qualifiers Tonight, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Live Conference Show Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers: Ισπανία-Βουλγαρία Novasports1

21:45 UEFA European Qualifiers: Λετονία-Αγγλία Novasports Premier League

21:45 UEFA European Qualifiers: Ανδόρα-Σερβία Novasports News

21:45 UEFA European Qualifiers: Πορτογαλία-Ουγγαρία Novasportsextra1

21:45 UEFA European Qualifiers: Ιταλία-Ισραήλ Novasportsextra2

21:45 UEFA European Qualifiers: Τουρκία-Γεωργία Novasportsextra3

21:45 UEFA European Qualifiers: Ιρλανδία-Αρμενία Novasportsextra4

23:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Β’ μέρος Novasports Prime με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη



