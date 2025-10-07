G-STAR FALL WINTER 2025 - Η νέα εποχή του denim

Πιστή στην πρωτοπορία και την συνεχή εξέλιξη, η G-Star καλωσορίζει τους Rushemy Botter και Lisi Herrebrugh στην θέση των creative directors, κοιτάζοντας τολμηρά το μέλλον. Μια συνεργασία στο σχεδιαστικό μέλλον του brand που υπογραμμίζει τη δέσμευση της G-Star για δημιουργικότητα και καινοτομία.Με συνεργασίες όπως οι Pharrell Williams, Aitor Throup, Walter Van Beirendonck και Marc Newson, οι Botter έρχονται ως μια φυσική συνέχεια για το brand. Το πρωτοπόρο σχεδιαστικό team οραματίζεται να ενισχύσει το εμβληματικό DNA της G-Star, δίνοντας έμφαση στις γραμμές και τα υλικά.: Η G-STAR παρουσιάζει το Anatomic Denim, μια συλλογή που επαναπροσδιορίζει τη σχέση ανάμεσα στη μόδα, την κίνηση και το σώμα. Εξελίσσοντας τις πρωτοποριακές αρχές του 3D design, η συλλογή αντλεί έμπνευση από την ανθρώπινη ανατομία και μεταφράζει την κίνηση σε φόρμα, denim και αισθητική.Για τη σεζόν Fall Winter 2025, η G-Star παρουσιάζει δύο standout styles, το, μια σύγχρονη εκδοχή του iconic Arc με καθαρές γραμμές και ακριβή εφαρμογή, και το, σχεδιασμένο να ακολουθεί τη φυσική κίνηση του σώματος με ραφές που αναδεικνύουν τη σιλουέτα, διαθέσιμο σε relaxed tapered και slim.Το εμβληματικόπου σχεδιάστηκε το 1996 και έγραψε ιστορία, καθιέρωσε το ανατομικό denim ως σήμα κατατεθέν του brand, εμπνέοντας την Anatomic συλλογή του σήμερα. Με τα articulated knees, τις καμπυλωτές ραφές και τα στρατηγικά panels, η G-Star έθεσε νέα standards. Σήμερα, το Anatomic Denim κάνει το επόμενο βήμα: κάθε γραμμή και ραφή αγκαλιάζει το σώμα, ενισχύει την ελευθερία κινήσεων και αναδεικνύει τη σιλουέτα με κομψό, δυναμικό τρόπο.