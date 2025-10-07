G-STAR FALL WINTER 2025 - Η νέα εποχή του denim
G-STAR FALL WINTER 2025 - Η νέα εποχή του denim
Το σχεδιαστικό δίδυμο BOTTER είναι οι νέοι creative directors της G-Star
Πιστή στην πρωτοπορία και την συνεχή εξέλιξη, η G-Star καλωσορίζει τους Rushemy Botter και Lisi Herrebrugh στην θέση των creative directors, κοιτάζοντας τολμηρά το μέλλον. Μια συνεργασία στο σχεδιαστικό μέλλον του brand που υπογραμμίζει τη δέσμευση της G-Star για δημιουργικότητα και καινοτομία.
Με συνεργασίες όπως οι Pharrell Williams, Aitor Throup, Walter Van Beirendonck και Marc Newson, οι Botter έρχονται ως μια φυσική συνέχεια για το brand. Το πρωτοπόρο σχεδιαστικό team οραματίζεται να ενισχύσει το εμβληματικό DNA της G-Star, δίνοντας έμφαση στις γραμμές και τα υλικά.
«Είμαστε χαρούμενοι που εντασσόμαστε σε ένα brand που μοιράζεται τις αξίες μας: την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη τεχνογνωσία. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για να εξερευνήσουμε νέες δυνατότητες.» - Lisi Herrebrugh
G-STAR/ANATOMIC DENIM: Η G-STAR παρουσιάζει το Anatomic Denim, μια συλλογή που επαναπροσδιορίζει τη σχέση ανάμεσα στη μόδα, την κίνηση και το σώμα. Εξελίσσοντας τις πρωτοποριακές αρχές του 3D design, η συλλογή αντλεί έμπνευση από την ανθρώπινη ανατομία και μεταφράζει την κίνηση σε φόρμα, denim και αισθητική.
«Στην G-Star πιστεύουμε ότι το denim κρύβει ατελείωτες δυνατότητες. Με το Anatomic Denim προχωράμε αυτή την πεποίθηση πιο πέρα, συνδυάζοντας την κληρονομιά μας στο 3D design με την τέχνη, την επιστήμη και τη δεξιοτεχνία» - Gwenda van Vliet, Chief Brand Officer της G-Star.
Για τη σεζόν Fall Winter 2025, η G-Star παρουσιάζει δύο standout styles, το Contor, μια σύγχρονη εκδοχή του iconic Arc με καθαρές γραμμές και ακριβή εφαρμογή, και το Kitoh, σχεδιασμένο να ακολουθεί τη φυσική κίνηση του σώματος με ραφές που αναδεικνύουν τη σιλουέτα, διαθέσιμο σε relaxed tapered και slim.
Το εμβληματικό G-Star Elwood που σχεδιάστηκε το 1996 και έγραψε ιστορία, καθιέρωσε το ανατομικό denim ως σήμα κατατεθέν του brand, εμπνέοντας την Anatomic συλλογή του σήμερα. Με τα articulated knees, τις καμπυλωτές ραφές και τα στρατηγικά panels, η G-Star έθεσε νέα standards. Σήμερα, το Anatomic Denim κάνει το επόμενο βήμα: κάθε γραμμή και ραφή αγκαλιάζει το σώμα, ενισχύει την ελευθερία κινήσεων και αναδεικνύει τη σιλουέτα με κομψό, δυναμικό τρόπο.
