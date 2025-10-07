Το Regency Casino Thessaloniki παρουσιάζει την πρώτη Gaming Piazza στην Ευρώπη σε συνεργασία με παγκόσμιους γίγαντες των Slots!
Το Regency Casino Thessaloniki εγκαινίασε στις 19 & 20 Σεπτεμβρίου το The Piazza Project, ένα πρωτοποριακό συγκρότημα ψυχαγωγίας και gaming που ενώνει τρεις από τους κορυφαίους κατασκευαστές slots παγκοσμίως – Aristocrat Gaming, IGT και Light & Wonder – σε έναν μοναδικό υπαίθριο χώρο

Με τέσσερις υπερσύγχρονες αίθουσες gaming, παγκόσμιας κλάσης γαστρονομία και ζωντανή διασκέδαση, η Piazza αποτελεί έναν προορισμό μοναδικό στο είδος του στην Ευρώπη. Με τον τολμηρό της σχεδιασμό και το δυναμικό πρόγραμμα εκδηλώσεων, υπόσχεται να παραμείνει πόλος έλξης επισκεπτών και σημείο αναφοράς στον ευρωπαϊκό χώρο της ψυχαγωγίας.

Το εντυπωσιακό διήμερο πάρτυ εγκαινίων συγκέντρωσε επισκέπτες από όλη την Ευρώπη οι οποίοι απόλαυσαν τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής δισκογραφίες επί σκηνής, street food, VIP εκδηλώσεις και μεγάλες κληρώσεις μετρητών & αυτοκινήτων.

Συνδυάζοντας την αιχμή της τεχνολογίας στο gaming με μουσικά live και υπαίθρια διασκέδαση, η Piazza εισάγει ένα μοντέλο που, σύμφωνα με τους ηγέτες του κλάδου, μπορεί να επαναπροσδιορίσει το μέλλον των χερσαίων καζίνο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή η πρωτοφανής συμμαχία των μεγαλύτερων κατασκευαστών slots στον κόσμο καθιστά το έργο τόσο «ευρωπαϊκή πρωτιά» όσο και σημείο αναφοράς για την ολοκληρωμένη ψυχαγωγία.

«Το Piazza Project αποτελεί μια σημαντική επένδυση που φέρνει για πρώτη φορά μαζί τις Aristocrat Gaming, IGT και Light & Wonder σε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Δεν επεκτείνουμε απλώς τις εγκαταστάσεις μας – δημιουργούμε έναν ολοκληρωμένο προορισμό ψυχαγωγίας για όλο το χρόνο, που θα προσελκύει επισκέπτες από ολόκληρη την περιοχή και θα αναδείξει την Ελλάδα ως ηγέτιδα δύναμη στον ευρωπαϊκό χώρο ψυχαγωγίας και gaming», δήλωσε ο Γιάννης Τσιρίκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Regency Entertainment.

Ως διεθνής πόλος gaming ανοιχτό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το Piazza Project αποτελεί το νεότερο απόκτημα του Regency Casino Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της δέσμευσής του να καθιερώσει τη Θεσσαλονίκη ως must-visit προορισμό για όσους αναζητούν έναν μοναδικό συνδυασμό gaming, πολιτισμού και διασκέδασης.

The Piazza Project | Grand Opening
