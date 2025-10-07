Όταν η απλότητα γίνεται εντυπωσιακή

Η νέα σειρά Targa αποκλειστικά στα καταστήματα Λακιώτης

Η νέα σειρά μπαταριών μπάνιου Targa της εταιρείας ROCA, ξεχωρίζει για τον δυναμισμό και την καθαρότητα του σχεδιασμού της. Με επιβλητική σιλουέτα και έντονες, αυστηρές γραμμές, αποπνέει μια ισχυρή μινιμαλιστική αισθητική που συνδυάζει δύναμη και κομψότητα. Κάθε στοιχείο της σειράς έχει μελετηθεί ώστε να αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του χώρου, προσφέροντας διαχρονική αρμονία, υψηλή λειτουργικότητα και premium αίσθηση. Η σειρά μπαταριών μπάνιου Targa δεν είναι απλώς μια επιλογή σχεδίου· είναι μια δήλωση στυλ. Θα την βρείτε αποκλειστικά στα 13 καταστήματα Λακιώτης και στο lakiotis.gr

07.10.2025, 11:30