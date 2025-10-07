Pasxalis Live – All Time Party: Από 24/10 και κάθε Παρασκευή στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ
Pasxalis Live – All Time Party: Από 24/10 και κάθε Παρασκευή στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ
Μαζί του οι DEUXCADANCE! - Guitar & vocals: STELIOS MAC
Από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή, το Θέατρο Άλσος ΔΕΗ μετατρέπεται στο απόλυτο party spot!
Ο Πασχάλης, η θρυλική φωνή που σημάδεψε γενιές με τα αμέτρητα διαχρονικά του τραγούδια, ανεβαίνει στη σκηνή για να μας παρασύρει σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι γεμάτο ρυθμό, ατέλειωτο χορό, αστείρευτη ενέργεια και ασταμάτητη διασκέδαση με όλες τις αγαπημένες του επιτυχίες που σημάδεψαν την Ελληνική μουσική σκηνή.
Μαζί του οι DEUXCADANCE, μια ξεχωριστή μπάντα με 4 ταλαντούχους καλλιτέχνες, με το πιο δυναμικό performance, θα δώσουν την πιο εκρηκτική μουσική πινελιά και θα απογειώσουν το κέφι στα ύψη!
Guitar & vocals: STELIOS MAC
Από 24 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή το Θέατρο Άλσος ΔΕΗ γίνεται το απόλυτο party spot! Παρέα με τον Πασχάλη ετοιμαστείτε για βραδιές γεμάτες ενέργεια, νοσταλγία, αγαπημένα τραγούδια και στιγμές που θα θυμόμαστε για πάντα! Ένα party που δεν πρέπει να χάσει κανείς!
Πληροφορίες:
ΔΕΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως
Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487
Ώρα έναρξης: 21:00
Προπώληση: more.com και στα ταμεία του Θεάτρου.
