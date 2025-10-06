Το efood και η Κωτσόβολος δημιουργούν μια νέα εμπειρία αγορών

Μέσω του δικτύου των 59 καταστημάτων Κωτσόβολος σε όλη τη χώρα, τα οποία λειτουργούν ως τοπικά micro-hubs, οι παραγγελίες εξυπηρετούνται σε πραγματικό χρόνο και παραδίδονται άμεσα και γρήγορα από τον στόλο διανομής του efood.Ξεκινώντας από την Αθήνα, η υπηρεσία express παράδοσης προϊόντων τεχνολογίας και μικροσυσκευών έχει ήδη επεκταθεί σε περισσότερες από 25 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο, τη Λάρισα, τα Ιωάννινα, τα Χανιά, τον Βόλο, την Καλαμάτα, την Κέρκυρα, τη Ρόδο, τις Σέρρες, το Αγρίνιο, την Ξάνθη, την Καβάλα, τη Λαμία, την Κομοτηνή, την Ορεστιάδα και πολλές ακόμη.Οι χρήστες του efood έχουν πρόσβαση σε περισσότερους από 2.500 κωδικούς των καταστημάτων Κωτσόβολος στις ίδιες τιμές που ισχύουν στα φυσικά σημεία πώλησης, καλύπτοντας καθημερινές ανάγκες αλλά και πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις με μικροσυσκευές, φορτιστές, καφετιέρες, smart gadgets και περιφερειακά. Στην ευρεία συλλογή προστίθενται πλέον και τα νέα προϊόντα Apple, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να τα αποκτούν πρώτοι, με άμεση παράδοση και απόλυτη ευκολία. Η υπηρεσία express, με ελάχιστη αξία παραγγελίας 10,00€, λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-20:40 και τα Σάββατα, 09:00-19:40, ενώ εξυπηρετεί, ορισμένες Κυριακές κατά τις οποίες τα καταστήματα Κωτσόβολος παραμένουν ανοιχτά.Με τη νέα αυτή συνεργασία, το efood και η Κωτσόβολος επαναπροσδιορίζουν την έννοια της άμεσης εξυπηρέτησης, απαντώντας στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών για γρήγορη πρόσβαση σε προϊόντα τεχνολογίας και καθημερινής χρήσης.