ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Ημερίδα με θέμα «Λοιμώξεις στη Μαιευτική και Γυναικολογία»

Το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική σε συνεργασία με τη Παθολογική Λοιμωξιολογική Κλινική διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Λοιμώξεις στη Μαιευτική και Γυναικολογία», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, ώρα 09:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ (Λεωφ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι)