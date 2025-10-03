Η Daiichi Sankyo Greece παρουσιάζει την καμπάνια “Strongher Together” για την Πρόληψη και Ενημέρωση για τον Καρκίνο του Μαστού

Κλείσιμο

Η νέα καμπάνια αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και ενημέρωσης του κοινού – βασικά στοιχεία για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών με καρκίνο του μαστού. Παράλληλα, αντανακλά τη διεθνή δέσμευση της Daiichi Sankyo για τη βελτίωση της αντικαρκινικής φροντίδας μέσω της ογκολογικής καινοτομίας με επίκεντρο τον ασθενή.έχει στόχο να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να μιλήσει στο ευρύ κοινό για τον καρκίνο του μαστού με έναν φρέσκο και δημιουργικό τρόπο. Φέτος ζωντανεύει μέσα από πέντε λέξεις με διπλό “Ο” —— που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο ταξίδι πρόληψης, αναδεικνύοντας βήμα – βήμα τις διαφορετικές διαστάσεις της: από την αυτοεξέταση έως τον κλινικό έλεγχο. Μετατρέποντας γνώριμες λέξεις σε απλά μηνύματα δράσης, η καμπάνια μάς υπενθυμίζει ότι η πρόληψη ξεκινά με μικρά, καθημερινά βήματα για κάθε γυναίκα.Κάθε χρόνο,. Παρά τις προόδους ως προς την επέκταση του προσδόκιμου ζωής, οι ανεκπλήρωτες ανάγκες των ασθενών παραμένουν. Πρόσφατημε, που πραγματοποιήθηκε από κοινού από τη Daiichi Sankyo και την AstraZeneca, έδειξε ότι τογια τον καρκίνο του μαστού. – επιβεβαιώνοντας τη σημασία δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν επίσης κενά γνώσης γύρω από τη σοβαρότητα της νόσου, την ηλικία διάγνωσης και τους βιοδείκτες, κρίσιμοι δείκτες για την πρόγνωση της νόσου.«Στηπιστεύουμε ότι η πρόληψη και η ενημέρωση σώζουν ζωές. Με περίπου, το φορτίο της νόσου είναι ιδιαίτερα βαρύ στην Ελλάδα.στην Ευρώπη και διεθνώς, είναι ο συχνότερος τύπος καρκίνου– 30,8% στις γυναίκες και 13,7% στο σύνολο των περιστατικών καρκίνου στη χώρα», δήλωσε ηΣχετικά με την, συνέχισε, «Αυτή η. Είμαστε εδώ για να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε ασθενή – με την επιστήμη μας και τις πράξεις μας. Για να πετύχουμε τον σκοπό μας & να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής παγκοσμίως, πιστεύουμε ότι.»Παράλληλα με τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η εταιρεία συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο της έρευνας και της καινοτομίας. Στην Ελλάδα βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη 6 διεθνείς ογκολογικές μελέτες σε 23 ερευνητικά κέντρα.” έκανε, που διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», στις 27–28 Σεπτεμβρίου. Στο, επιλέγοντας μία από τις 5 λέξεις της καμπάνιας ως το προσωπικό τους reminder πρόληψης. Την Κυριακή, η ομάδα της Daiichi Sankyo στην Ελλάδα έτρεξε στον αγώνα, μαζί με χιλιάδες ασθενείς, τις οικογένειές τους αλλά και υποστηρικτές της ενέργειας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να βρίσκεται στο πλευρό των ασθενών και της κοινωνίας.