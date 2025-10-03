«Ίαμβος» Το νέο εστιατόριο του Πανεπιστημίου Αθηνών στο ιστορικό κτήριο «Κωστής Παλαμάς»

ΙΑΜΒΟΣ, η ποίηση των γεύσεων , σε ένα ανανεωμένο περιβάλλον, νέα φιλοσοφία και νέες γεύσεις υπό την καθοδήγηση του «Δειπνοσοφιστήριον»