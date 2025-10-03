Στο Θόλο του ΚΠΙΣΝ το Red Bull Gym Clash - World Final 3 & 4 Οκτωβρίου 2025

Τοανακοινώνει την αλλαγή χώρου διεξαγωγής του, στην Αθήνα. Το fitness event θα λάβει χώρατηνO πρωτότυπος διαγωνισμός θα φιλοξενήσει στην ελληνική πρωτεύουσαΟ μοναδικά σχεδιασμένος χώρος του Θόλου θα αποτελέσει το ιδανικό σκηνικό για ένα διήμερο γεμάτο ένταση, αδρεναλίνη και αθλητικές εμπειρίες. Και τις δύο ημέρες, οι αθλητές θα αναμετρηθούν σε μια σειρά από δοκιμασίες που θα ελέγξουν τη δύναμη, την τεχνική και την αντοχή τους ως σύνολο. Η στρατηγική θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας!Το event κορυφώνεται με τοστον ίδιο χώρο, όπου οι δύο καλύτερες ομάδες θα δώσουν μάχη για τον τίτλο τουστον Κόσμο!