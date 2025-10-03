Τα μυστικά της Μακροζωίας
Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Πρόκειται για μια αφύπνιση που μας καλεί να επαναπροσδιορίσουμε την προσωπική μας πορεία και τις επιλογές μας σήμερα, ώστε να απολαύσουμε μια ζωή μεγαλύτερη σε διάρκεια αλλά και πιο ουσιαστική σε ποιότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το TEDxAthens Salon “Longevity”, που θα πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου 2025 στην Αθήνα, με την υποστήριξη της NN Hellas, φέρνει στο επίκεντρο τη μακροζωία και τις διαστάσεις της σήμερα και στο μέλλον.

