Sports Party* με το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα

Κλείσιμο

Τασυνεχίζονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ με super δώρα και super ενισχυμένες αποδόσεις. Το Sports Party αυτή την Κυριακή ξεκινάει στις 20:00, μισή ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι της Super League, ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός.Το Sports Party* από το Πάμε Στοίχημα σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ για να δείτε το παιχνίδιΑυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, με νέα Promos, απίστευτες ΟΠΑΠ επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.Σούπερ ενισχυμένες αποδόσειςτου ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, σε περιμένουν σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, την Κυριακή, από τις 19:30 έως τις 20:30.Την προηγούμενη Κυριακή, στον αγώνα, πέρασαν 2 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις του Πάμε Στοίχημα:- Παναθηναϊκός Over 1,5 γκολ- Παναιτωλικός να σκοράρειΠολλά είναι τα δυνατά παιχνίδια που διεξάγονται, το Σαββατοκύριακο, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεχωρίζουν τα ντέρμπι της Premier League, Τσέλσι-Λίβερπουλ (Σάββατο, 19:30) και της Serie A, Γιουβέντους-Μίλαν (Κυριακή, 21:45).Τοπροσφέρει σε όλους τους αγώνες αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και Bet Builder Ready για τα κορυφαία ματς των πρωταθλημάτων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:(Σάββατο, 19:30)- Οver 2,5 γκολ & Οver 8,5 κόρνερ- Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 9,5 κόρνερ