ΔΕΗ Chocolate & Ice Cream Experience:Το κορυφαίο εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πάρκο σοκολάτας επιστρέφει για μια ακόμη σεζόν!

Αυτό δεν είναι ένα απλό παραμύθι, είναι μια ιστορία που θα την μάθετε στο, απ’ έξω κι ανακατωτά! Το κορυφαίο εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πάρκο σοκολάτας για μικρούς και μεγάλους συνεχίζει το γλυκό του ταξίδι για μια ακόμη χρονιά εντός τουΗ σοκολάτα, το παγωτό και οι απίθανοι ήρωες μαςθα αφηγηθούν την ιστορία τους με σύγχρονο και θεατρικό τρόπο, μέσα από διαφορετικές, βιωματικές ενότητες. Με όχημα το διαδραστικό και εκπαιδευτικό παιχνίδι, με ξενάγηση από μοναδικούς ηθοποιούς! Πρόκειται για ένα μαγικό περιβάλλον, γεμάτο σοκολατένιους θησαυρούς και γευστικές εκπλήξεις. Ιδιαίτερα και εντυπωσιακά ολογράμματα, ηχοτοπία, προβολές και μοναδικά εφέ συνθέτουν την απόλυτη, αλλά και την απόλυτηΠάνω απόέχουν επισκεφτεί ήδη το «ΔΕΗ Chocolate & Ice Cream Experience» και έζησαν μια πραγματική εμπειρία.• Σοκολατένια είσοδος για να πάρετε τις εργαλειοθήκες σας• Ζούγκλα του Αμαζονίου για νέες περιπέτειες• Καράβι με τους πολύτιμους καρπούς του κακάο• Απίθανες προβολές για τα μεγάλα ταξίδια της σοκολάτας και του παγωτού• Όλη η πληροφορία για τα στάδια παραγωγής της σοκολάτας• Experience χώρος με σιντριβάνια, καταρράκτη σοκολάτας, σοκομπαλοπισίνα• Εκπαιδευτικός χώρος με το πιο ζωηρό παιδικό στοματάκι