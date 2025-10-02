Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τον 8ο κύκλο του Start Your Journey

Η DEMO, ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για τον 8ο κύκλο του Start Your Journey, του Προγράμματος Υποτροφιών και Πρακτικής Άσκησης της εταιρείας, η οποία θα διαρκέσει από την 1η μέχρι 31 Οκτωβρίου 2025